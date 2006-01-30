افزايش همكاري با هند ؛ استراتژي آمريكا براي مقابله با رشد اقتصادي چين / كمك به دهلي منافع واشنگتن را تامين مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي روابط خارجي آمريكا در تحليلي نوشت :"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا و"مانموهان سينگ" نخست وزير هند در 28 ژانويه سال 2005 درباره همكاري هسته اي به توافقي دست پيدا كردند؛ اين طرح مهلت قانوني را در مورد تجارت هسته اي آمريكا با هند لغو مي كند و از اين طريق آمريكا به برنامه انرژي هسته اي هند كمك مي كند و همكاريهاي دو طرفه در زمينه انرژي و فناوري ماهواره اي افزايش مي يابد،اما به عقيده كارشناسان اين توافق هسته اي در اصل با تلاشهاي آمريكا مبني بر جلوگيري از برنامه هاي هسته اي ايران و كره شمالي مغايرت دارد.

شوراي روابط خارجي آمريكا در بخشي از تحليل خود به انتقادهايي كه از اين توافق هسته اي شده است، اشاره دارد چرا كه منتقدان مفاد اين قرارداد را به طور كلي به نفع هند مي دانند و مي گويند كه از پادمانهاي كافي براي جلوگيري از اقدام دهلي نو در توليد سلاحهاي هسته اي برخوردار نيست.

اما نويسندگان شوراي روابط خارجي درباره منافعي كه اين طرح براي آمريكا داشته باشد،مي نويسند:طرفداران اين طرح مي گويند كه اين طرح در زماني كه دو طرف در جستجوي روابط استراتژيك و به دنبال منافع مشترك در مبارزه با تروريسم هستند،هند را به آمريكا نزديكتر مي كند .

كارشناسان مي گويند كه كمك به هند، منافع ملي آمريكا را در بر مي گيرد چون اين يك دموكراسي است كه دهلي و واشنگتن در آن داراي ارزشهاي مشتركي هستند.

به گزارش مهر، شوراي روابط خارجي آمريكا درباره نقش چين در طرح هسته اي آمريكا و هند خاطر نشان مي كند كه به گفته برخي كارشناسان چين نقش محرك را در اين طرح ايفا مي كند.رشد چين باعث شده كه آمريكا در جستجوي روابط استراتژيك با هند باشد.



يكي از كارشناسان مي گويد:" آمريكا مي خواهد براي برابري كردن با چين با بزرگترين دموكراسي جهان ارتباط نزديك برقرار كند."



"يكي ديگر از كارشناسان تصريح مي كند كه دولت بوش اميدوار است مطرح كردن هند به عنوان ستاره آسيا مي تواند به مقابله با چين كمك كند.

اما كارشناسان بر اين باورند كه رابطه اقتصادي رو به رشد بين چين و هند براي دهلي نو بسيار حساس است و منافع هند در پكن نمي تواند جايگزين هر گونه توافقي با واشنگتن باشد. علاوه بر اين بسياري از كارشناسان نگران هستند كه هرگونه كمكهاي هسته اي آمريكا به هند مي تواند رقابت و هم چشمي بين هند و چين را افزايش دهد. از سوي ديگر هند داراي منافع زيادي در روابط اقتصادي خود با چين است و دهلي نو همچنين نگران رشد نظامي چين در منطقه است.

نويسندگان اين تحليل در بخش ديگري به تاثير اين طرح بر روابط بين هند و آمريكا با پاكستان پرداخته اند؛پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان از جانب واشنگتن چنين پيشنهادي را دريافت نكرده است. كارشناسان مي گويند كه اين حسن توجه واشنگتن به دهلي نو رقابت بين كشورهاي رقابت كننده را افزايش مي دهد ومي تواند تنشهاي منطقه را هم شدت دهد.طرح واشنگتن و دهلي نو مي تواند پاكستان را تشويق كند تا براي ايجاد چنين طرحي به كشور ديگري پناه ببرد. به گونه اي كه برخي گزارشها نشان مي دهد كه پاكستان در حال مذاكره با چين براي خريد راكتورهاي هسته اي غير نظامي است.

به گزارش مهر، شوراي روابط خارجي آمريكا در بخش پاياني تحليل خود به تاريخچه برنامه هسته اي هند اشاره كرده و خاطر نشان مي كند كه در دهه 1950 آمريكا به هند كمك كرد تا انرژي هسته اي خود را تحت برنامه "اتمها با اهداف صلح آميز" توسعه دهد. آمريكا يك راكتور هسته اي براي هند ساخت و سوخت آن را هم تامين كرد و به دانشمندان هسته اي هند اجازه داد تا در آزمايشگاههاي خود در اين زمينه به مطالعه بپردازند.در سال 1968 هند از امضاي قرارداد منع گسترش سلاحهاي هسته اي امتناع كرد و آن را يكطرفه تلقي كرد.



در سال 1974 هند اولين بمب هسته اي خود را آزمايش كرد كه نشان مي داد اين كشور در حال توسعه برنامه هاي هسته اي خود است. در نتيجه آمريكا، هند را به مدت 25 سال در انزوا نگاه داشت و از همكاري هسته اي امتناع كرد و سعي مي كرد تا كشورهاي ديگررا نيز متقاعد كند تا همين كار را انجام دهند.مقامات آمريكايي پس از آن تحريم هايي را عليه هند اعمال كردند و پاكستان نيز در سال 1998 آزمايشهاي هسته اي خود را انجام داد،اما از حملات 11 سپتامبر آمريكا درصدد ايجاد يك رابطه استراتژيك با هند است و اين همكاري زمينه هايي از جمله تكنولوژي ماهواره اي و پدافند موشكي را در بر مي گيرد.