دولت به حرف هاي كارشناسي خود اعتقاد و اصرار دارد/ دشمنان اين ملت با اعمال تروريستي به جايي نخواهند رسيد/ برقراري خط مستقيم هوايي بين تهران و نيويورك سياسي نيست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام كه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران سخن مي گفت اين مطلب را در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران حاضر در جلسه مطرح كرد.

سخنگوي دولت همچنين با اشاره به اظهارات اخير "ژاك شيراك" رئيس جمهور فرانسه گفت: ما معتقديم كه خلع سلاح هسته اي بايد به صورت فراگير و همه جانبه انجام شود و حق به دست آوردن فناوري صلح آميز هسته اي در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي براي همه ملت ها مشروع است.

الهام ادامه داد: نظارت آژانس بر فعاليت هاي هسته اي براي اين است كه كشورها از مسير درست منحرف نشوند كه البته فرانسه نشان داد ابايي از اين كار ندارد و آژانس و مجامع جهاني بايد به اين مساله رسيدگي كنند.

يكي از خبرنگاران پرسيد: كنفرانس بازسازي افغانستان در هفته جاري به رياست "كاندوليزا رايس" وزير خارجه آمريكا، در لندن برگزار مي شود و از ايران نيز "منوچهر متكي" وزير امور خارجه شركت مي كند. آيا مذاكره با مقامات آمريكايي درباره موضوع هسته اي كشورمان نيز در دستور كار هيات ايراني قرار دارد؟

الهام پاسخ داد: اجلاس لندن براي بازسازي افغانستان است و هر بحث و گفت وگوي ديگري در حاشيه اين موضوع قرار دارد كه ممكن است بر حسب موارد متعارف نشست هاي سياسي صورت گيرد.

وي افزود: هدف اصلي مقامات ايراني از شركت در اين اجلاس مذاكره درباره موضوع هسته اي نيست، اما در سفرها، گاهي در چارچوب عرف حواشي پيش مي آيد كه با اجلاس و اهداف سفر ارتباطي ندارد.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره اظهارات برخي نمايندگان مجلس مبني بر كسري بودجه سال آينده سئوال كرد و الهام پاسخ داد: دولت با برگزاري جلسات كارشناسي و تعيين اهداف كلي و رويكردهاي اصلي و آغاز عملياتي كردن بودجه، نخستين بودجه خود را تنظيم كرد و به مجلس ارايه داد.

وي افزود: دولت به حرف هاي كارشناسي خود اعتقاد و اصرار دارد و با حضور در جلسات كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق بودجه و صحن علني مجلس شوراي اسلامي از نظرات خود دفاع مي كند تا نمايندگان ملت، نظرات دولت را مورد ارزيابي قرار دهند.

سخنگوي دولت در ادامه نشست، در پاسخ به سئوالي درباره آغاز واگذاري سهام عدالت اظهار داشت: مسئوليت اجرايي شدن طرح سهام عدالت، برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه با برگزاري جلسات مستمر، در پايان كار اجرايي شدن اين مساله هستند و مقرر شده خودشان در اين زمينه اطلاع رساني كنند.

الهام تاكيد كرد: تصميمات دولت عملياتي است و بر اساس وعده ها و اظهارات رييس جمهور اجرا مي شود.

وي همچنين درباره مصوبه دولت در زمينه كاهش شهريه دانشگاه ها كه مورد سئوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: مصوبه دولت براي كاهش شهريه دانشگاه ها، از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حال ابلاغ است و همه دانشگاه ها موظف به اجرا و رعايت آن هستند.

الهام خاطر نشان كرد: كاهش شهريه دانشگاه ها و در نظر گرفتن تخفيف براي دانشجويان بر اساس نوع دانشگاه هايي كه در آن مشغول تحصيل هستند، از سال 1384 لازم الاجرا شده و همه دانشگاه هايي كه دستور العمل آن را دريافت كرده اند، بايد آن را اجرا كنند و چنانچه براي سال تحصيلي جاري بيش از حد مصوبه پول گرفته اند، بايد آن را باز پس دهند و اگر هم كمتر از ميزان مصوب دريافت كرده اند، مي توانند ما به التفاوت آن را از دانشجويان دريافت نمايند.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره ارتباط انفجارهاي اخير اهواز با سفر رئيس جمهور به اين استان سئوال كرد كه الهام پاسخ داد: ايران سرزمين ماست و دولت هرهفته به هرجا كه بتواند با رويكرد اولويت مناطق كم بهره و محروم سفر مي كند و اين هفته هم قرار است يك سفر استاني انجام شود كه وقتي دولت مستقر شد معلوم مي شود كدام استان است.

وي افزود: مهم اين نيست كه دولت به كدام استان سفر مي كند مهم خدمت به مردم و تحقق برنامه دولت براي بردن كابينه به اعماق استان ها است كه در كاهش محروميت و تسريع در اجرايي شدن برنامه هاي دولت و ايجاد رابطه معنوي و مستقيم با مردم موثر بوده و تاكنون آثار خوبي داشته است.

الهام ادامه داد: دشمنان مي خواهند به هر نحوي كه مي توانند به مردم بزرگ ايران آسيب زده و از آنها كه همواره از استقلال، عزت و هويت ملي خود دفاع كرده و در اين مسير پايداري مي كنند انتقام بگيرند. گناه ملت ايران ايستادگي در برابر دشمنان اين خاك و آب است و دشمنان هر جا توانستند از تروريسم بين المللي حمايت كردند و دستهاي آنان در اين جنايت ها آشكار مي شود.

وي خاطرنشان كرد: هر ايراني سرمايه ارزشمندي است كه فقدان او خسارتي بزرگ است اما تجربه نشان داده كه دشمنان اين ملت با اعمال تروريستي به جايي نخواهند رسيد و اگرچه مي خواهند فرصت سازندگي و رشد و تعالي كشور را از ما بگيرند، اما اقدامات مذبوحانه آنها در اراده دولت و ملت ما تاثيري ندارد و باعث بدنامي تاريخي و رسوايي عاملان آن خواهد شد.

سخنگوي دولت تصريح كرد: به زودي دولت با برنامه هاي جدي خود به تلاشهاي بي ارزش دشمنان خاتمه داده و دست آنها را از كشور قطع خواهد كرد.

الهام در پاسخ به سئوال خبرنگار نيويورك تايمز كه از او خواسته بود دشمنان ايران را مشخصا معرفي كنند گفت: دشمن ايران اشغالگراني هستند كه در عراق خيمه زده اند و منظور ما مشخصا انگليس است كه اگر از عراق خارج شود منطقه امنيت خواهد يافت.

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت سئوال كرد آيا ايجاد خط مستقيم هوايي بين تهران و نيويورك در روابط دو كشور ايران و آمريكا تاثير خواهد داشت كه الهام پاسخ داد: ايرانيان هر كجا كه باشند ايراني بوده و از هويت مشتركي برخوردار هستند و ما آنها را به عنوان حاملان فرهنگ اسلامي و ايراني مي شناسيم.

وي افزود: ايرانيان خارج از كشور نياز دارند با وطن خود و اين كانون فرهنگي كه خاستگاه اصلي آنهاست رابطه داشته باشند و سياست دولت اين است كه راه رفت وآمد ارتباط آنها با كشور را فراهم كند.

سخنگوي دولت تاكيد كرد كه دولت موظف است در يك گام فرهنگي با رويكرد ايجاد ارتباط بين ايرانيان داخل كشور و خارج از مرزها و حفظ و ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي زمينه اين كار را فراهم كند و اين وظيفه دولت، سياسي نيست.

خبرنگاري ازالهام درباره سرنوشت هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي كه دردولت سيد محمد خاتمي تشكيل شد،سئوال كرد.سخنگوي دولت پاسخ داد : دولت موظف به اجراي قانون اساسي است و اين مسئله نيازمند ايجاد هيات خاص يا تشكيلات نيست بلكه دولت بايد اراده نمايد قانون اساسي را اجرا نمايد كه پيگيري حسن اجراي اين قانون از مسئوليت هاي رئيس جمهور است.

وي ادامه داد: هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي نقش و جايگاه مستقلي از دولت نداشت و بيشتر جنبه مشورتي داشته است كه البته رويكرد آن هيات مورد قبول ما نبود.

الهام متذكر شد: ما به طور يكپارچه به اجراي قانون اساسي فكر مي كنيم و اگر مسائلي باشد كه اجراي اصول قانون اساسي را مخدوش كرده باشد رئيس جمهور با استفاده از ابزار موجود شخصا موضوع را پيگيري و برخورد خواهد كرد.

خبرنگاري از سخنگوي دولت سئوال كرد كه چه تمهيداتي براي سفر زوار ايراني به عتبات عاليات در ايام محرم انديشيده شده است كه الهام پاسخ داد: كربلا براي همه دلها و قلوب آزادي خواهان جهان، نماد عشق و كانون طواف است و دولت جمهوري اسلامي تلاش مي كند در چارچوب قراردادهايي كه با دولت عراق منعقد كرده زمينه هاي سفر راحت و امن براي ايرانيان را فراهم نمايد.

وي در عين حال تصريح كرد: خواسته دولت از آن دسته از زواراني كه قصد دارند در ايام سوگواري سيد و سالار شهيدان به عراق بروند، اين است كه با هماهنگي و در چارچوب مقررات دولت هاي ايران و عراق سفر كنند تا مقامات دو كشور به وظايف حمايتي خود در اين زمينه عمل كنند.

سخنگوي دولت در بخش ديگري از اين نشست به تشريح مصوبات اخير دولت پرداخت و گفت: بر اساس آئين نامه پرداخت اضافه كار كاركنان ناجا مقرر شد فوق العاده ساعتي كاركناني كه ضرورت پيدا مي كند تا سقف 175 ساعت در ماه پرداخت شود.

الهام گفت: اين قانون از اول سال آينده اجرا مي شود و گامي در جهت حمايت از نيروي انتظامي و قدرداني از خدمات كاركنان اين نيرو در انجام ماموريت هاي محوله است.

وي همچنين با اشاره به تصويب پنج ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت پاداش به ورزشكاران و دست اندركاران تيم هاي ملي ناشنوايان كه بيشتر مورد ايراد مجلس قرار گرفت، افزود: ايراد شكلي نمايندگان به اين مصوبه اصلاح و اعتبار آن اجرايي شد.

"اختصاص 600 ميليارد ريال اعتبار براي تسريع در بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان زرند ، اختصاص پنج ميليارد و 500 ميليون ريال به منظور پرداخت ديه مقتولين و مجروحين حادثه پاكدشت ورامين ، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي ايجاد هزار پست سازماني در سازمان زندانها و اقدامات اميني و تربيتي با هدف تقويت تشكيلات اين سازمان، كاهش حقوق ورودي قطعات صنعتي مربوط به جايگاههاي سوخت گيري گاز طبيعي به كف قانوني چهار درصد با هدف اجرايي شدن سياست بهينه سازي سوخت و كاهش مصرف آن در راستاي جلوگيري از آلودگيهاي ناشي از مصرف بي رويه سوخت و تشويق در جهت توسعه گازسوز كردن خودروها " از ديگر مصوبات اخير دولت بود.

الهام همچنين در خاتمه اظهارات خود به بررسي طرح احياي معاونت پرورشي در دولت اشاره كرد و گفت: اين طرح در مجلس در حال بررسي است و وزارت آموزش و پرورش موظف به دفاع از آن شده است.