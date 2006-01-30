ضریب نفوذ بیمه در کشور دو برابر شده است

به گزارش خبرنگاراقتصادی "مهر"، مهدی شاکرین در جمع خبرنگاران مطبوعات افزود: از سال گذشته سیاست بیمه آسیا فعالیت مداوم و مستمر در انواع بیمه نامه هایی بوده که با آحاد مردم سر و کار داشته است.

وی افزود: در واقع بیمه آسیا علاوه بر فعالیت در بیمه های تخصصی و حرفه ای مانند بیمه های مهندسی ، هواپیما ، کشتی ، آتش سوزی، کارخانه های بزرگ و انواع بیمه های انرژی ( نفت و گاز) و پتروشیمی در بیمه نامه هایی که مربوط به اقشار مختلف طبقات جامعه نیز می باشد، فعال است.

شاکرین خاطرنشان کرد: صدور بیمه نامه هایی مانند بیمه مسئولیت اتومبیل (بیمه شخص ثالث و دیه) و انواع بیمه های بدنه وسایل نقلیه سبک و سنگین ، انواع بیمه های مسئولیت حرفه ای مانند بیمه مسئولین حرفه ای پزشکان و مقاطعه کاران و صدور انواع بیمه های اشخاص ( عمر، حوادث و درمان ) چه به صورت گروهی و چه به صورت انفرادی از فعالیتهای شبکه گسترده فروش و نمایندگان بیمه آسیا در سراسر کشور است.

وی اضافه کرد، هر چند فعالیت و حضور چشمگیر در عرضه بیمه های انفرادی مانند : بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه های آتش سوی منازل مسکونی ، بیمه های مسئولیت حرفه ای ، بیمه های عمر و پس انداز، دارای کاربرد اداری زیادی می باشد، لکن از سالهای گذشته سیاست بیمه آسیا فعالیت مستمر و مداوم در عرضه خدمات بیمه ای بیمه های انفرادی نیز بوده است.

وی افزود، بیمه آسیا در این رابطه به کسب موفقیت های چشمگیری نیز نایل آمده و توانسته برای مثال در بیمه عمر و پس انداز انفرادی بالغ بر 650 هزار فقره بیمه نامه عمر و پس انداز با توزیع فراوانی در تمام نقاط کشور و شهرهای کوچک صادر نماید، که خود یکی از دلایل موفقیت شبکه فروش و نمایندگی مجرب بیمه آسیاست.

به گفته وی، بیمه آسیا با تعداد بیش از یک هزار نماینده حقیقی و حدود یکصد شرکت نمایندگی مجرب و آموزش دیده در سراسر کشور به ارائه خدمات بیمه ای در کلیه رشته های بیمه مبادرت می ورزد.

شاکرین افزود، از سیاست ها و خط مشی های مهم هیات مدیره بیمه آسیا تسریع در رسیدگی و پرداخت خسارات بیمه گذاران و زیاندیدگان طبق ضوابط و شرایط بیمه نامه های صادره است.

وی ادامه داد: در نه ماه اول سال جاری بیمه آسیا 270 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است که 200 میلیارد تومان آن را به صورت خسارت پرداخت نموده است.

شاکرین خاطرنشان کرد: ضریب خسارت پرداختی این شرکت حدود 76 درصد است که با درنظرگرفتن هزینه های فروش واداری به نزدیک 95 درصد می رسد.

وی تصریح کرد: بیمه شخص ثالث قسطی در حال حاضر در دستور کار شرکت های بیمه قرار ندارد،وتنها برای افرادی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند بیمه شش ماه با نصف حق بیمه کامل صادرمی شود.

شاکرین افزود: رشد پرتره بیمه آسیا در نه ماه اول سال جاری 17 درصد و ر شد پرداخت خسارت نیز 23 درصد بوده است .

وی همچنین از پرداخت خسارت 27 میلیون دلاری به شرکت هیدورزاگرس خبرداد وافزود: این شرکت که در منطقه اناران چاه نفت حفر می کرد ،دچار آسیب دیدگی تجهیزات شد و بابت آن 26 میلیون دلارخسارت دریافت کرد.

شاکرین افزود: این قرارداد بیمه به صورت اتکایی بوده وحدود 90 درصد خسارت را شرکت بیمه خارجی و10 درصد آن را بیمه مرکزی وآسیا پرداخت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ بیمه طی سال های اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است،اظهارداشت: ضریب نفوذ بیمه طی چند سال گذشته با رشد 200 درصدی به 1.2 درصد رسیده است ،اما این نرخ هنوز با سطح قابل قبول بین المللی فاصله دارد.