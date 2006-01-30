واگذاري كارگزاري هاي جديد بورس فلزات به 5 تعاوني

مصطفي كربلايي در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: بر اساس فراخواني كه بورس فلزات براي كارگزاريهاي جديد بورس ارايه داده بود از 70 شركت دعوت بعمل آمد.

وي افزود: از ميان 10 تعاوني كه براي كارگزاري بورس فلزات درخواست داده بودند 6 مورد از آنها مورد بررسي قرار گرفت كه با 5 مورد موافقت شد.

معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون تصريح كرد: 5 تعاوني مورد نظر از آهنكاران تهران، اصفهان و لوله و پروفيل كاران مي باشند.

وي خاطرنشان كرد: عضويت اين تعاوني ها در كارگزاري بورس فلزات در مرحله تاييد بانك مركزي قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس هيات مديره سازمان كارگزاران بورس فلزات پيش از اين گفته بود: كارگزاري هاي جديد بورس بايد به تعاوني هاي توزيع فلزات واگذار شود.

به گفته وي ، در سالجاري قصد داريم به تدريج تعداد صاحبان شركتهاي كارگزاري را با انتخاب از ميان تمامي تعاوني هاي فعال در توزيع فلزات افزايش دهيم و نيز تعداد كالاها و زمان ساعت كار روزانه را افزايش دهيم ، ضمن اينكه معاملات صادراتي را نير در تالارعملي كنيم.