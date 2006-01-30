هدفمند سازي يارانه هاي نشر ، قرباني نخست بودجه 1385 / نقش فرهنگ در برنامه توسعه اقتصادي ناديده گرفته شد

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، درباره هدفمندسازي يارانه هاي كتاب دربودجه سال 1385 گفت : هدفمند كردن يارانه ها چه در بخش حامل هاي انرژي و چه در بخش كتاب از بحث هاي جدي است كه در حوزه اقتصاد دولتي مطرح است .

وي در ادامه افزود : نظام يارانه اي غير هدفمند غير از اين كه به افزايش مصرف بي رويه و اسراف در بخش هاي مورد نظر مانند حوزه نشر و كتاب دامن زده از طرفي در بسياري از جنبه ها نيز نتوانسته به اهدافي كه در نظر داشته دست پيدا كند و اين مساله از نتايج حتمي نظام يارانه اي غير هدفمند است .

دكتر عادلي يادآور شد : در شرايط كنوني به جاي اينكه گروه هدفي كه مدنظر دولت بوده اند ( اقشار ضعيف جامعه ) از اين يارانه ها بهره مند شوند ، فقط اقشار پولدار از اين يارانه ها سود مي برند .

وي در ادامه افزود : در بخش نشر هم يارانه هاي كتاب مساله مهمي است ؛ اختصاص يارانه به كاغذ يعني حركت در جهت به هدررفتن بودجه دولت .

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد : يارانه هاي دولتي كاغذ مسائلي را در حوزه نشر باعث شده كه اصلا در شان جامعه فرهنگي كشور نيست .

وي تصريح كرد : هم اكنون يارانه هاي كاغذ ناشران را به جاي توليد كتاب به سمت دلالي كاغذ و فعاليت هايي كه واقعا در شان فرهنگي جامعه نيست سوق مي دهد .

استاد دانشگاه فردوسي مشهد در ادامه افزود : بايد درسالهاي آينده بودجه دولتي حوزه نشر در جهت هدفمند كردن يارانه هاي كتاب حركت كند ولي متاسفانه چيزي كه در لايحه بودجه سال 1384 و همچنين بودجه سال 1385 شاهد بوديم غير از اين بود و اهداف برنامه پنج ساله چهارم در اين زمينه محقق نشد .

نقش فرهنگ در برنامه هاي توسعه اقتصادي در نظر گرفته نمي شود

وي در ادامه خاطرنشان كرد : متاسفانه در كشور ما هميشه نقش فرهنگ در برنامه هاي توسعه اقتصادي در نظر گرفته نمي شود و هميشه تاثير فرهنگي در اين حوزه ناديده گرفته مي شود ، كتابخانه هاي عمومي در شرايطي قرار دارند كه بايد به امكانات جديد و مدرن مجهز شوند و در غير اين صورت نمي توانيم كشور را همسو با پيشرفت هاي جهاني و فراگير فناوري اطلاعات به پيش ببريم .

وي درپايان به مهر افزود : ايرادي كه ما هميشه به برنامه هاي توسعه افتصادي مي گيريم اين است كه اگر دولت مي خواهد نقش فرهنگ را در برنامه هاي توسعه اقتصادي در نظر بگيرد ، بايد بودجه اين بخش به طور جدي افزايش يابد و دولت متوجه اين امر باشد كه اگر حوزه فرهنگ اصلاح شود ، ساير اركان جامعه نيز اصلاح خواهد شد .