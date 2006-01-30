با مسوولان ورزشگاه آزادي مذاكره نمي كنيم/ باشگاه فولاد درمورد تعيين زمين مسابقه مداخله نمي كند

مسعود رضاييان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : ما خواهان تغيير زمين نبوديم و دوست داشتيم اين بازي در آبادان برگزار شود اما مسوولان كنفدراسيون ، شرايط زمين را نامطلوب توصيف كردند. ضمن اينكه پل موني در اين خصوص با فدراسيون فوتبال نامه نگاري كرده و نه با باشگاه فولاد و با اين حساب صلاح نيست كه ما با كسي يا جايي مكاتبه كنيم تا به فولاد زمين بدهند. من تا بدين لحظه با مسوولان استاديوم آزادي مكاتبه نكرده ايم و از اين پس هم مكاتبه نخواهيم كرد.

مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان در ادامه تصريح كرد: فدراسيون فوتبال در اين خصوص تصميم گيرنده است و هرچه صلاح مي دهد انجام دهد. به هرحال بايد يك جايي پيدا شود تا فولاد رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا را در آنجا برگزار كند .اگر از ما خواسته بودند جايي را معرفي كنيم آن وقت همه كار خود را زمين مي گذاشتيم و به دنبال زمين مي گشتيم.

تيم فوتبال فولاد خوزستان در گروه A ليگ قهرمانان آسيا با تيم هاي القادسيه كويت ، الاتحاد سوريه و پاختاكور ازبكستان همگروه است . فولاد در تاريخ 17 اسفندماه نخستين ديدار خود در چارچوب رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا را مقابل القادسيه كويت برگزار مي كند.