7 نفر از سربازان گروگان گرفته شده آزاد شدند/ از گروگان هشتم اطلاعي در دست نداريم/ مرزهاي شرقي و غربي كشور به كنترل صددرصد خواهد رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي وزارت كشور، ذوالقدرجانشين وزيركشورو معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور اعلام كرد: 7 نفر از سربازان نيروي انتظامي كه به وسيله گروهك عبدالمالك ريگي يكي از اشرار منطقه سيستان و بلوچستان در تاريخ 7/10/84 به گروگان برده شده بودند، امروز پس از 31 روز اسارت و طي يك سلسله اقدامات فني امنيتي اطلاعاتي با تلاش معتمدين و بزرگان طوايف ذيربط، دولت مركزي و محلي پاكستان و مجموعه دستگاههاي امنيتي كشور به ويژه هيئت اعزامي اخير به پاكستان ، بدون ارائه هيچگونه امتيازي به گروگانگيران آزاد شدند.

وي افزود: متاسفانه هنوز از سرنوشت يكي از درجه داران نيروي انتظامي كه به طور همزمان به گروگان گروهك ياد شده درآمده است، اطلاعي در دست نيست. گرچه اشرار ياد شده مدعي به شهادت رساندن اين درجه دار هستند ليكن هنوز هم نشانه دقيقي از اين اقدام در اختيار ما نيست. اميدواريم اين اشرار عليه جان اين درجه دار اسير اقدامي نكرده باشند كه در آن صورت به طور قطع و يقين مجازات سنگيني در انتظار آنها خواهد بود.

ذوالقدردرپايان ضمن تشكرو قدرداني از همه دست اندركاران آزادي گروگانها، اعلام نمود: امروزه هيچ دولتي به افراد تروريست كه دست به اين گونه ناامني ها مي زنند امتيازي نمي دهد. جمهوري اسلامي نيز مصمم به برخورد جدي با عاملين اين گونه وقايع تروريستي است.

معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور در پاسخ به اقدامات وزارت كشور براي جلوگيري از موارد مشابه اعلام كرد: دولت نهم به ويژه پس ازوقايع و ناامني هاي اخير درجنوب شرق و جنوب غرب كشور مصمم به سرمايه گذاري بيشتردركنترل مرزهاي شرقي است و انشاءالله با اجراي طرحهاي جديدي كه دربرنامه است، مرزهاي شرقي و غربي كه به دلايلي تكيه گاه اشرار ، قاچاقچيان و جنايتكاران قرارمي گيرد، به كنترل صد درصد خواهد رسيد.

ذوالقدر اظهار داشت: با دولت پاكستان نيز در اين خصوص هماهنگي هايي صورت گرفته است كه انشاءالله اقدامات مشابهي نيز توسط اين كشور در مرزهاي مشترك انجام پذيرد.