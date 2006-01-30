موانع سرمايه ‌گذاري و توسعه تجارت در منطقه اكو بايد برطرف شود

به گزار ش خبرنگار اقتصادي "مهر"، دبير كل اكو روز دوشنبه در شانزدهمين نشست شوراي منطقه ‌اي برنامه ريزي اكو، افزود: براي تحقق اهداف اين سازمان تا سال 2015 ميلادي كشورهاي عضو بايد به تعهدات خود در اين سازمان عمل كنند.

وي با بيان اينكه با راه ‌اندازي بانك " تجارت و توسعه " و همچنين " بيمه" سازمان همكاري اقتصادي (اكو) علاوه بر افزايش زمينه‌هاي سرمايه‌ گذاري در منطقه، ميزان مبادلات تجاري بين 10 كشور عضو اين سازمان افزايش مي ‌يابد، اظهار داشت : شانزدهمين نشست شوراي منطقه‌اي برنامه ريزي زمينه را براي تحقق چشم انداز اهداف اكو تا سال 2015 بيش از پيش فراهم مي كند.

دبير كل اكو تصريح كرد: در اين نشست علاوه بر بررسي عملكردهاي اكو در سالهاي گذشته ، كارشناسان متخصص شركت ‌كننده از سوي كشورهاي عضو همچنين راهكارهاي افزايش همكاريهاي اقتصادي را براي رسيدن به اهداف اين سازمان تا سال 2015 بررسي خواهند كرد.

اورازباي تصريح كرد: كميته ‌هاي تخصصي هفت گانه اكو در اين نشست، برنامه‌هاي كاري آن را در زمينه توسعه تجارت و سرمايه ‌گذاري و افزايش همكاريهاي حمل و نقل را كه از اهداف اكو است ، بررسي خواهند كرد .

اورازباي با تاكيد بر لزوم تغيير ساختارهاي دبيرخانه اكو، گفت: با تغيير ساختارهاي دبيرخانه و با توسعه منابع انساني در كشورهاي عضو اكو، در آينده شاهد حضور متخصصان بيشتري از بخش هاي مختلف اقتصادي در اين سازمان خواهيم بود و براي ايجاد فرصت هاي بيشتر سرمايه ‌گذاري در بين كشورهاي عضو اكو بايد موانع سرمايه‌گذاري و توسعه تجارت در منطقه اكو توسط كشورها برطرف شود.

وي همچنين در ادامه دستاوردهاي پانزدهمين نشست شوراي منطقه‌اي برنامه ريزي اكو در شهر " آستانه" قزاقستان در سال گذشته را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: حدود 46 درصد مصوبات اين نشست اكو به مرحله اجرا درآمده است و با اجراي طرحهاي در دست مطالعه اكو حدود 76 درصد مصوبات اين نشست به مرحله اجرايي مي ‌رسد.

اورازباي در ادامه بر اجراي طرح احداث پارك بزرگ تفريحي "ده مازان" در كابل، تاكيد كرد و گفت: كشورهاي عضو اكو بايد به تعهدات مالي خود در باز -سازي افغانستان عمل كنند تا پروژه‌هاي عمراني اكو در افغانستان به موقع به بهره‌برداري برسد.

دبيركل اكو در ادامه با اشاره به رعايت مسايل زيست محيطي و اصلاح بذر كشاورزي تا سال 2006 ميلادي در منطقه اكو، ابراز اميدواري كرد با همكاري فائو برنامه امنيت غذايي براي رفع سوء تغذيه 60 ميليون نفر در بين كشورهاي عضو به دستاوردهاي خوبي برسد.

اورازباي در پايان مبازره با اشاعه مواد مخدر در بين كشورهاي عضو " اكو" را مهم خواند و گفت: كشورهاي عضو اكو با افزايش همكاريهاي خود در زمينه مبارزه با فقر، بايد زمينه‌هاي استفاده از مواد مخدر در منطقه اكو را مهار كنند.