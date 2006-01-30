ضرورت احترام غرب به اراده ملت فلسطين/آمادگي گفتگوي بدون قيد وشرط با كميته چهارجانبه در راستاي منافع ملت/ استراتژي حماس براي تقويت مشاركت سياسي، اصلاحات و انسجام داخلي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره،حماس در پيامي آشكار خطاب به جامعه بين المللي بر ضرورت احترام به اراده ملت فلسطين كه در انتخابات اخير، به حماس اعتماد كردند، تاكيد كرد.

اسماعيل هنيه از رهبران برجسته جنبش حماس امروز با قرائت اين پيام تاكيد كرد كه اين جنبش خواهان گفتگوي بدون قيد وشرط با كميته بين المللي چهارجانبه خاورميانه(روسيه، آمريكا، سازمان ملل، و اتحاديه اروپا) به صورت شفاف و بي طرفانه در راستاي منافع ملت فلسطين است.



اسماعيل هنيه همچنين از همه كشورهاي اسلامي و عربي به ويژه بازرگانان وسرمايه گذاران خواست در بازسازي مناطق فلسطيني مشاركت كنند.



به گفته هنيه، اين جنبش برنامه سياسي خود را بر محور اصلاحات، بازسازي، كاستن از رنج و مصائب ملت فلسطين، مبارزه با فساد مالي و اداري و تقويت وحدت ملي و ايجاد يك نظام سياسي مبتني بر مشاركت فراگير همه گروهها و انتقال مسالمت آميز قدرت، احترام به حقوق بشر قرار داده است.



وي تاكيد كرد كه حماس به دنبال قطع ارتباط با جامعه بين المللي نيست ، بلكه خواهان همكاري واقعي در راستاي منافع ملت فلسطين است.



حماس همچنين از همه گروههاي ملي و اسلامي فلسطيني خواست به گفتگوي داخلي براي تقويت وحدت ملي و همبستگي داخلي روي آورند.



وي همچنين اعلام كرد كه حماس تحركاتي را براي اينكه در مرحله بعدي چه فعاليتهايي انجام دهد، آغاز كرده است، و سناريوهاي متعددي را نيز آماده كرده است كه هدف از آنها تقويت مشاركت سياسي و حمايت از وحدت ملي و وحدت صفوف فلسطيني ها است.



به گزارش مهر، هنيه گفت : ازبرادران خود در جنبش فتح و ديگر گروههاي اسلامي و ملي مي خواهيم تا گفتگوهاي جديدي را براي بررسي نحوه

تقويت مشاركت سياسي در مرحله بعدي در راستاي منافع ملت فلسطين آغاز كنيم.



وي تاكيد كرد كه در پي پيروزي حماس، تماسهاي بسيار زيادي چه در سطح رسمي و چه در سطح حزبي و گروههاي مردمي در داخل و خارج فلسطين با اين جنبش برقرار شده است .



هنيه تصريح كرد: آماده گفتگو با اتحاديه اروپا يا كميته بين المللي چهارجانبه براي بررسي همه مسائل به شرط تامين منافع ملت فلسطين است تا اشغالگران به حقوق مشروع ملت فلسطين اقرار كنند.



اين رهبر حماس با ابراز تاسف از هياهوي تبليغاتي و جنگ رسانه هاي غرب عليه پيروزي حماس تصريح كرد كه انتخابات اخير، پيروزي ملت فلسطين است و همه بايد به اين اراده و نظر احترام بگذارند.