سبزهاي آلمان براي دولت ضرب الاجل تعيين كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه دي ولت،" كلوديا روت " رئيس حزب سبز آلمان با اعلام اين خبر افزود: سياستمداران و اعضاي حزب سبز آلمان تا 22 فوريه به دولت فرصت دادند تا بيانيه اي را براي توضيح درباره عملكرد سازمان اطلاعات آلمان در جنگ عراق و همكاري با آمريكا منتشر كند .

وي در ادامه اظهار داشت: سياستمداران حزب سبز آلمان تاكنون درباره پاسخهاي ارائه شده مقامات مسئول آلمان درباره سازمان اطلاعات اين كشور قانع نشده اند.

"رناته كوناست" رئيس فراكسيوني حزب سبز نيز در اين زمينه تصريح كرد : دولت آلمان بايد در يك گزارش مكتوب درباره عملكرد سازمان اطلاعات توضيح دهد .

اين در حالي است كه " ولفگانگ شويبله " وزير كشور آلمان بار ديگر خاطر نشان كرد : بررسي مسئله سازمان اطلاعات آلمان در كميته تحقيق ضروري به نظر نمي رسد .

اعضاي حزب سبز آلمان هفته گذشته كاتالوگي با 67 سوال درباره اين مسئله منتشر كردند .

به گزارش مهر در 22 دي ماه سال جاري روزنامه زوددويچه سايتونگ براي اولين بار از حمايت سازمان اطلاعات مخفي آلمان از نيروهاي آمريكايي در عراق خبر داد.



اين روزنامه و مجله خبري تصويري " پانوراما " با اعلام اين مطلب همچنين تصريح كردند:" ارنست ارولو" هماهنگ كننده سازمان اطلاعات مخفي وقت آلمان در دفترصدراعظم و " آگوست هانينگ " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در آن زمان همكاري هايي را در اين زمينه انجام داده اند .

يكي از مقامات امنيتي عاليرتبه آلمان كه خواست نامش فاش نشود، به روزنامه زوددويچه گفت: اطلاعاتي به دست آمده كه در تاريخ 17 مارس 2003 ميلادي يعني 3 روز پيش از آغاز جنگ عراق دو آژانس خبري متعلق به سازمان اطلاعات آلمان به برخي منابع دست يافته اند.

در پي اين افشاگري آلمان كه خود را از مخالفين جنگ آمريكا عليه عراق نشان مي دهد تحت انتقادات شديد قرار گرفت و گرچه مقامات اين كشور سعي كردند تا اين مسئله را رد كنند، اما دلايل وجود همكاري بسيار قوي بود.