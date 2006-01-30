تهران پمپاژ گاز به تفليس را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،" ديويد اينگووركا" اعلام كرد كه گاز ايران از امروز( دوشنبه) از مرزهاي گرجستان عبور مي كند و قرار است روزانه دو ميليون متر مكعب گاز از ايران از طريق آذربايجان به طرف گرجستان منتقل شود.

رهبران گرجستان به منظور كاهش وابستگي به گاز روسيه و همچنين ايجاد تنوع در منابع تهيه گاز و پس از انفجارهاي 22 ژانويه در خط لوله اصلي گرجستان به تهران روي آوردند.

مقامات انرژي گرجستان بدون توضيحات بيشتر گفتند كه گاز روسيه هم پس از اتمام كار تعمير خط لوله گاز گرجستان از روز گذشته آغاز شد، اما يك بار ديگر به علت مسائل تكنيكي در مرز روسيه قطع شد.

اين درحالي است كه يكي از مقامات روسي اعلام كرد كه پس از اتمام كار تعمير خط لوله جريان گازدوباره به حالت طبيعي بازگشته است و اگر گرجستاني ها گاز ندارند، اين به علت مشكلات تكنيكي در مرزهاي خود آنهاست.

گرجستان گاز سفارت روسيه را در اين كشور پس از مقصر دانستن مسكو در بحران به وجود آمده؛ درهواي بسيار سرد زمستان، قطع كرده است.

دو انفجار در خط لوله گاز گرجستان در اولين ساعات روز يكشنبه گذشته (2 بهمن) به وقوع پيوست و تنشهايي را بين دو كشور روسيه و گرجستان به وجود آورد.

در پي اين انفجارها نيز انتقال گاز مسكو به تفليس قطع شد و پس از آن از طريق خطوط لوله آذربايجان انتقال گاز صورت گرفت.