ديپلماسي و فقط ديپلماسي در حل موضوع هسته اي ايران موثر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد،" بيل كلينتون" رئيس جمهوري سابق آمريكا كه شب گذشته در آخرين روزكاري سي و ششمين نشست مجمع جهاني اقتصاد در داووس سخن مي گفت، تصريح كرد: تنها گزينه اي كه مي تواند در حل و فصل پرونده هسته اي ايران موثر واقع شود، در پيش گرفتن شيوه ديپلماتيك است .

رئيس جمهوري سابق آمريكا افزود : ما بايد كشورهاي روسيه و چين را در برابر موضوع هسته اي ايران با خود همسو كنيم .

"كلينتون" همچنين تصريح كرد: بهترين مكان براي حل و فصل پرونده هسته اي ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي است .

پيش از اين " محمد البرادعي " مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطر نشان كرده بود: براي جلوگيري از ارجاع احتمالي پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بايد راه حل مناسبي در پيش گرفته شود.

وي همچنين با نا صحيح خواندن گزينه حمله نظامي به ايران اظهار داشت: حمله نظامي به ايران نمي تواند گزينه مناسبي براي توقف فعاليتهاي هسته اي ايران به شمار آيد .

در مجمع سالانه اقتصاد جهاني حدود 2 هزار و 300 نفر از 89 كشور شركت كردند؛ شركت كنندگان در اين نشست 2 روزه پيرامون تروريسم، اوضاع خاورميانه ، افغانستان ، رشد اقتصادي چشمگير در كشورهاي چين و هند، بيكاري، مسايل انرژي و موضوع هسته ‌اي ايران به گفتگو و تبادل نظر پرداختند .