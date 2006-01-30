صادرات 10 ميليارد دلاري قطعه دور از دسترس نيست

به گزارش مهر به نقل از ايران خودرو، مدير عامل شركت طراحي و مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به شرايط جهاني و نياز خودرو سازان بزرگ ، براي تامين قطعات مورد نياز خود از طريق كشور هاي در حال توسعه ، دستيابي به صادرات 10 ميليارد دلاري قطعات، موضوعي دور از دسترس نيست.

شيواپور تامين مجموعه قطعات به صورت pack با قيمت مناسب پك توافقي را از ديگر سياست هاي بهبود رابطه ساپكو با ايران خودرو ناميد و افزود : عرضه سهام ساپكو در بورس و ترغيب سازندگان استراتژيك به خريد سهام از ديگر اهداف توسعه اي اين شركت در آينده است كه با اتكاء به آن مي توانيم اهداف صادراتي را محقق سازيم.

وي تنگناهاي فرهنگي، مديريتي و قانوني را از جمله موانع توسعه صادرات و سرمايه گذاري دانست و در اين خصوص حضور فعال در كنار مراكز توسعه ايران خودرو در خارج از كشور، انجام بازاريابي فعال جهت سازندگان و توسعه مراكز توليدي و صادرات را از طريق مناطق آزاد موثر دانست.

شيواپور همچنين خواستار حمايت همه جانبه دولت و حذف موانع صادراتي در اين خصوص شد و اظهار داشت: البته وظيفه ما و قطعه سازان نيز ارزان سازي، بالابردن كيفيت و تنوع محصولات است.

مديرعامل ساپكو مقوله سوخت، كمبود بنزين و دو نرخي شدن آن را ازاصلي ترين چالش هاي خودروسازان در سال 85 اعلام و خاطر نشان كرد: با تكميل و اجراي پروژه موتور ملي و سرعت بخشيدن در امر گاز سوز كردن خودروها مي توانيم بحران بنزين و خطر آلودگي هوا را تا حدودي التيام بخشيم.

