عاشورا و مكتب امام حسين (ع) از بارزترين ميراثهاي فرهنگي ايرانيان هستند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" حجت الاسلام دكتر محمد حسن مظفري معاون فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران صبح امروز در نشستي با خبرنگاران اظهار داشت: رسول اكرم براي ما اسوه و الگويي نيكو هستند به همين منظور بايد از او سرمشق بگيريم. در اين زمينه پيامبر اكرم مي فرمايد: حسين مني انا من حسيني. قرآن پيامبر را اسوه قرار داده است و پيامبر نيز حسين را از خودش مي داند و او را الگو و اسوه قرار داده است.

وي افزود: رفتارها، گفتارها و حركتهاي حسين مكتبي براي آموزش ماست. مكتب حسين مكتب عجيبي است. پاره اي از مردم وي را به عنوان شخصيت سياسي مي دانند و عده اي ديگر از سياسيون از وي به عنوان اسوه آزادي بخش ياد مي كنند. اما وي انسان رهايي بخش است كه هم خودش را از دنيا رها كرده است و هم مي خواهد كه بشر را از بند دنيا رها كند و در واقع مي خواهد بندهاي بردگي ما را از بين ببرد. آزادي حسين محدود به دنيا نمي شود بلكه از دنيا آزاد است و كسي كه مي تواند از دنيا آزاد باشد مي تواند آزادمرد هم باشد.

دكتر مظفري با اشاره به عاشورا و مكتب حسين اظهار داشت: عاشورا و مكتب حسين يكي از بارزترين ميراثهاي فرهنگي براي ايرانيان است و جز حسين هيچ عنصري نمي تواند ايران را به هم پيوند دهد و يك راه و يك سو كند. عاشورا نيز به عنوان ميراث فرهنگي در همه مقاطع به ايران كمك مي كند تا بتوانيم مقابل دشمنان بايستيم. در واقع عاشورا ستون فقرات ملت است. ملت ما را حسين مي سازد و ما نيز جهت زنده نگاهداشتن خون شهداي كربلا به عنوان پشتوانه ملت اسلام هستيم.

وي با تأكيد بر دشمنان مراسم عاشورا و انقلاب تصريح كرد: اين مراسم دشمنان زيادي دارد. كساني مي گويند ما ملي هستيم ولي حركت ملي گرايي يا ملت سازي ندارند و اما با چه چيزي غير از حسين مي توان ملت را ساخت و آن را بسيج كرد.

دكتر محمد حسن مظفري با اشاره به سياستهاي سازمان گفت: تلاش ما براين است كه با خدمت پاك و آموزه هاي پاك هر چه بهتر از خرافات و عوام زدگي دوري كنيم و آموزشها و پيام حسين را با برنامه هاي مختلف بيشتر كنيم تا خود و ديگران از آن آگاه شويم.

وي افزود: شهرداري به مناسبت پيروزي انقلاب كه شاگرد مكتب عاشوراست سعي در نزديك كردن دو حادثه دارد و با 157 برنامه در كل تهران در 280 مركز، فرهنگسرا، كتابخانه، خانه فرهنگ، نگارخانه، موزه به استقبال بزرگداشت اين دو واقعه تاريخي مي رود.

دكتر مظفري با اشاره بر عنوان برنامه ها اظهار داشت: برنامه به طور كلي از اين قرارند: نمايشگاهها، گردهماييها، معرفي كتاب، مسابقه كتابخواني، نقاشي، عكاسي از نماز ظهر عاشورا، نمايش فيلمهاي مرتبط با عاشورا و انقلاب، تئاتر و نمايشنامه هاي خياباني در فضاي باز و بسته، تعزيه، تجليل از شاعران انقلاب، جايزه ادبي عاشورا جايزه به بهترين كتاب سال 83 در زمينه عاشورا، جشنواره كتاب انقلاب اسلامي، آغاز كار دبيرخانه، سوگواري عكسهاي عاشورايي، برنامه هاي ديگر در تهران ازجمله نمايشگاه " عطر سيب" در مصلي تهران و ساير خدماتي كه هيئتها نياز دارند در اختيارشان قرار مي گيرند.

در روز 13 بهمن ماه هم سالن و كريدوري با استفاده از تكنولوژي جديد وبه صورت تصوير و جلوه هاي ويژه نهضت حسيني تا انقلاب خميني را به نمايش مي گذارد.

علي منصوري رئيس فرهنگسراي انقلاب در اين نشست اظهار داشت: اين فرهنگسرا با هويت فرهنگي انقلاب مرتبط است و ما موظف شده ايم كه برنامه هايي جهت اين ايام اجرا كنيم.

منصوري با اشاره به برنامه هاي كلي فرهنگسراي انقلاب تصريح كرد: از برنامه هاي اين فرهنگسرا " سبد فرهنگي " است كه ويژه دانش آموزان است، روزانه هزار دانش آموز به مدت سه ساعت از برنامه هاي اين فرهنگسرا ديدن به عمل مي آورند كه تا پايان برنامه هاي دهه فجر حدود 12 تا 13 هزار دانش آموز از آن ديدن خواهند كرد.

منصوري افزود:"سبد فرهنگي" به ارائه كار دستي ويژه انقلاب، نقاشي، سفال دانش آموزان مي پردازد كه در پايان از آنها مسابقه به عمل مي آيد و به افراد برگزيده جوايزي از سوي اين فرهنگسرا اعطا مي شوند. البته سبد فرهنگي ويژه بانوان تنها يك روز يعني 17 بهمن خواهد بود.

وي اظهار داشت: راه اندازي نمايشگاه تابلو بنر از ديگر برنامه هاي اين فرهنگسراست كه حاوي 60 تابلو طراحي گرافيكي كه تلفيقي از انقلاب و نهضت عاشوراست و كليدي ترين جملات در مورد انقلاب، دستاوردهاي انقلاب، شخصيت امام از زبان ايرانيان و خارجيان،عرضه شده است. از اين آثار بيش از 50 سري توليد شده و در برخي از دانشگاه هاي مهم و معتبر كشور چون امير كبير، شريف و دانشگاه تهران به نمايش گذاشته مي شوند.

رئيس فرهنگسراي فوق تصريح كرد: ويژه نامه ديواري در 4 شماره به دبيرستانهاي تهران ارائه مي شود تا در روز 12 بهمن ماه نصب شوند. موضوعات اين ويژه نامه ديواري " دربار روايتي از درون" ، " دستاوردهاي انقلاب"، " روز شمار انقلاب" ، "خاطرات ياران انقلاب از دوران انقلاب" خواهند بود كه به منظور آشنايي دانش آموزان مقطع دبيرستان از انقلاب و دوران قبل از آن است.

برنامه بعدي در اين ايام نگهداري و حفظ 80 سرود انقلابي است كه البته تعداد سروده هاي زمان انقلاب 2 هزار سرود بوده است اما تنها توانسته ايم تنها اين تعداد را از طريق پست الكترونيكي به مدارس ارسال كنيم.

وي افزود: تور دوچرخه سواري اعضاي فدراسيون دوچرخه سواري كشور 12 بهمن همزمان با ساعت ورود امام به كشور به سمت بهشت زهرا حركت مي كنند كه مسير آنها از خيابان انقلاب، خيابان حافظ، خيابان وحدت اسلامي، شوش و خيابان شهيد رجايي خواهد بود كه در اين زمينه راهنمايي و رانندگي كشور ما را حمايت مي كند.

از ديگر برنامه هاي اين فرهنگسرا اهداي كتابهاي مصور از انقلاب است كه در روز راهپيمايي به كودكان اعطا مي شود.

از ديگر اقدامات مي توان به جشنواره وبلاگها و وب سايتها كه بيش از 100 سايت ثبت نام كرده اند اشاره كرد كه در روز 26 بهمن ماه در فرهنگسراي انقلاب خواهد بود.

ازسوي ديگر اين فرهنگسرا اقدام به آموزش 160 دانشجو در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا كرده است تا در طول سال به مدارس اعزام شوند و به عنوان " روايتگر انقلاب" رويدادهاي انقلابي را چون 17 شهريور، 3 خرداد روايت كنند.