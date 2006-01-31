افزايش جريمه باعث كاهش جرائم رانندگي نمي شود

دكتر حسين باهر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در خصوص تاثير ميزان جريمه بر افزايش تخلفات رانندگي گفت: متاسفانه از نگاه جرم شناسانه بسياري از قوانيني كه در سطح بين المللي جرم محسوب مي شوند ، در قواعد راهنمايي و رانندگي ايران به عنوان جرم تلقي نمي شوند و افراد با نگاهي بي تفاوت از كنار آن عبورمي كنند.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه بيشتر خلاف هاي موجود رانندگي با " به كار بردن اصطلاحات رايج " و انعام دادن به طرف يا طرفين تصادف و يا در نهايت به جنجال كشيدن و... به نوعي تمام مي شود ، خاطر نشان ساخت: خلاف ، خلاف است و بايد بين تمام جرم ها و مجازات توازن برقرار شود.

فوق تخصص مديريت رفتاري ، بيكاري ، بيماري، بيزاري و بي عاري را عامل بيشتر جرم هاي موجود دانست و تاكيد كرد: جرائم رانندگي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيستند و بهتر است با افزايش مداوم جريمه ها به فكر كاهش عوامل محرك جرم نباشيم.

اين جرم شناس تصريح كرد: مجازات بايد مفيد و موثر باشد. مفيد به معناي خاصيت و موثر به معناي بازدارنده از تكرار است.

باهر يادآور شد: در حال حاضر مشكلات راهها ، علائم و قوانين و مقررات بر افزايش ميزان جريمه ها اولويت دارد و اين عوامل بايد مد نظر دست اندركاران قرار بگيرند.