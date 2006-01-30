شبكه جام جم از امروز به "حسينيه" مي رود

امير پروين حسيني، تهيه كننده و كارگردان اين مجموعه برنامه مناسبتي، درباره مضمون اين اثر به خبرنگار تلويزيوني " مهر" گفت: اين مجموعه برنامه به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم از امشب براي ايرانيان خارج از كشور پخش مي شود. اين برنامه كه در 14 قسمت توليد شده است و تا پايان شهادت ايام امام حسين (ع) از شبكه هاي جام جم 1، 2 و 3 پخش مي شود. اين برنامه كه به صورت مستند - تركيبي ارايه مي شود، در كل اثر يك موضوع واحد را پيگيري مي كند كه اين مضمون به يكي از بخش ها و محورهاي قيام امام حسين (ع) و واقعه كربلا مي پردازد.



وي درباره روند شكل گيري اين برنامه اظهار داشت: در بخشي از اين مجموعه به مراسم عزاداري سطح كشور توجه مي شود و گزارش هايي در اين مورد در برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين چند تن از كارشناسان خبره و شناخته شده مسايل فرهنگي و ديني به شرح و بحث درباره مضامين مورد نظر در هر قسمت مي پردازند كه در اين ميان مي توانم به دكتر الويري و محمد دواني اشاره كنم. همچنين ما دراين مجموعه از مقتل خواني استفاده مي كنيم تا به يكي از سنت هاي كهن در زمينه مسايل ديني نيز بپردازيم.



مجموعه برنامه " حسينيه " در قالب 14 قسمت 70 دقيقه اي توليد مي شود و در هر قسمت به يكي از مضامين مربوط به محرم مي پردازد كه محورها و انگيزه هاي قيام امام حسين (ع) و ريشه يابي آن، گسترش فرهنگ مقتل خواني، تاثير و انعكاس واقعه كربلا در شعر شعراي معاصر، بررسي جامعه شناسي مردم كوفه و شام در زمان واقعه عاشور و ...ا از جمله مطالبي است كه در برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد.



در اين برنامه سيد جواد هاشمي، مهدي اوليايي و سودابه آقاجانيان به عنوان راويان برنامه را پيش مي برند و در ساعت هاي مختلف در سه شبكه جهاني جام جم از تلويزيون پخش مي شود.

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