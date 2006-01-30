شبكه جام جم از امروز به "حسينيه" مي رود

امير پروين حسيني، تهيه كننده و كارگردان اين مجموعه برنامه مناسبتي، درباره مضمون اين اثر به خبرنگار تلويزيوني " مهر" گفت: اين مجموعه برنامه به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم از امشب براي ايرانيان خارج از كشور پخش مي شود. اين برنامه كه در 14 قسمت توليد شده است و تا پايان شهادت ايام امام حسين (ع) از شبكه هاي جام جم 1، 2 و 3 پخش مي شود. اين برنامه كه به صورت مستند - تركيبي ارايه مي شود، در كل اثر يك موضوع واحد را پيگيري مي كند كه اين مضمون به يكي از بخش ها و محورهاي قيام امام حسين (ع) و واقعه كربلا مي پردازد.
وي درباره روند شكل گيري اين برنامه اظهار داشت: در بخشي از اين مجموعه به مراسم عزاداري سطح كشور توجه مي شود و گزارش هايي در اين مورد در برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين چند تن از كارشناسان خبره و شناخته شده مسايل فرهنگي و ديني به شرح و بحث درباره مضامين مورد نظر در هر قسمت مي پردازند كه در اين ميان مي توانم به دكتر الويري و محمد دواني اشاره كنم. همچنين ما دراين مجموعه از مقتل خواني استفاده مي كنيم تا به يكي از سنت هاي كهن در زمينه مسايل ديني نيز بپردازيم.
مجموعه برنامه " حسينيه " در قالب 14 قسمت 70 دقيقه اي توليد مي شود و در هر قسمت به يكي از مضامين مربوط به محرم مي پردازد كه محورها و انگيزه هاي قيام امام حسين (ع) و ريشه يابي آن، گسترش فرهنگ مقتل خواني، تاثير و انعكاس واقعه كربلا در شعر شعراي معاصر، بررسي جامعه شناسي مردم كوفه و شام در زمان واقعه عاشور و ...ا از جمله مطالبي است كه در برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد.
در اين برنامه سيد جواد هاشمي، مهدي اوليايي و سودابه آقاجانيان به عنوان راويان برنامه را پيش مي برند و در ساعت هاي مختلف در سه شبكه جهاني جام جم از تلويزيون پخش مي شود.
با آغاز ماه محرم، شبكه هاي جهاني جام جم، از امروز مجموعه برنامه "حسينيه" را پخش مي كند.
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