به رسميت شناختن اسرائيل و كنار گذاشتن مقاومت شروط اتحاديه اروپا براي حمايت از حماس

به گزارش خبرگزاري مهر، خاوير سولانا امروز پس از ورود به بروكسل براي شركت در گفتگوها به خبرگزاري فرانسه درباره حماس اظهارداشت كه "آنها (حماس ) يك سازمان تروريستي هستند كه بايد روشهاي خود را تغيير دهند و بايد بپذيرند كه خشونت (مقاومت بر ضد اشغالگري )با دموكراسي مغايرت دارد" .

وي افزود :" حماس بايد همچنين اسرائيل را به رسميت بشناسد، زيرا در پايان آنچه ما براي انجام آن در تلاش هستيم تشكيل يك الگوي دو دولت است و آن را انجام خواهيم داد شما بايد با طرف ديگر گفتگو كنيد" .



پس از پيروزي حماس و شكست جنبش فتح در انتخابات پارلماني فلسطين ، نشست امروز در بروكسل اولين فرصت براي وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا است تا درباره اوضاع فلسطين گفتگو كنند .



بنابراين گزارش ، بعيد است اتحاديه اروپا در نشست امروز هرگونه تصميم نسنجيده اي اتخاذ كند؛ ديپلماتها تاكيد كردند كه اتحاديه اروپا تا زمان تشكيل دولت فلسطين براي تصميم گيري زمان دارد و در اين بين ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيز امروز با آنجلا مركل صدراعظم آلمان ديدارخواهد كرد .



مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين باره خاطر نشان كرد كه ما بسيار مايل هستيم كه در اين برهه از زمان از محمود عباس(ابومازن) حمايت كنيم؛ اين چيزي است كه امروز انجام خواهيم داد.