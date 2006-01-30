يارانه مراكز خصوصي نگهداري سالمندان افزايش مي يابد

كاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در مورد حمايت بهزيستي از مراكز نگهداري غير دولتي سالمندان افزود: سازمان براي حمايت بيشتر از نگهداري سالمندان در مراكز غير دولتي براساس كيفيت ، نوع خدمات وآموزشهاي ارائه شده و همچنين محل قرار گرفتن مركز، آنها را درجه بندي كرده و مبلغ 65 تا 75 هزار تومان به ازاي هر سالمند و به عنوان يارانه در اختيارشان قرار مي دهد.

وي خاطر نشان كرد: به منظور كمك و حمايت بيشتر از مراكز در تلاش هستيم تا هرچه سريعتر اين مصوبه اجرايي شود كه در اين صورت يارانه مراكزغير دولتي نگهداري سالمندان به 80 تا 100 هزار تومان افزايش پيدا خواهد كرد.

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: هم اكنون 4 ميليون نفر سالمند در كشور وجود دارند كه تعداد اندكي از آنها تحت پوشش بهزيستي قرار دارند و اين سازمان به برخي از اين سالمندان نيازمند ، مستمري و به تعدادي هم كه معلول هستند خدمات توانبخشي مانند سمعك ، ويلچر و... ارائه مي كند.