رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در گفتگو با "مهر":

دانشگاه آزاد علي آباد كتول در سه رشته جديد دانشجو مي پذيرد

دانشگاه آزاد علي آباد كتول در سه رشته جديد از ابتداي سال تحصيلي آينده دانشجو مي پذيريد.

دكتر "مصيب عباسي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: آموزش زبان انگليسي در مقطع كارداني، مهندسي برق در مقطع كارشناسي ناپيوسته و تربيت بدني در مقطع كارشناسي از ابتداي سال تحصيلي آينده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول دانشجو مي پذيريد.

وي تاسيس دانشكده فني و مهندسي، برق و سالن غذا خوري دانشگاه را از جمله طرح هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در سال 84 عنوان كرد.

دكتر "عباسي" در خصوص برنامه هاي عمراني اين دانشگاه در سال جديد افزود: سالن ورزش چند منظوره و خوابگاه دانشجويي دختران و پسران از جمله طرح هاي عمراني اين دانشگاه در سال آينده است كه از چند ماه ديگر كار ساخت آن آغاز مي شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول ساخت كارگاه برق و مكانيك در زميني به وسعت دو هزار متر مربع را از ديگر طرح هاي عمراني اين دانشگاه نام برد.

