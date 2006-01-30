20 هفته است ميهمان هستيم/ اگر از اول فصل كنار فولاد بودم بعضي از بازيكنان جايي در تيم نداشتند/ براي جام باشگاهها بازيكن كمكي مي گيريم

نناد نيكوليچ سرمربي تيم فوتبال فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : من تنها يك ماه است كه در قالب كادرفني تيم بزرگسالان فولاد با اين تيم همكاري دارم و مطمئنا اگر از ابتداي فصل در كناراين تيم بودم از نظر نحوه بدنسازي ، شيوه بازي و تمرينات شرايط ديگري بر تيم فولاد حاكم بود و اميدوارم به مرور بتوانم تفكراتم را به تيم القاء كنم .

نيكوليچ افزود : البته با وجود اينكه برخي مسائل داخلي تيم مورد نظر من نيست ولي هيچ انتقادي از بازيكنانم ندارم و اگر از ابتداي فصل كارم را با فولاد آغاز مي كردم مطمئنا مي توانستيم جايگاه بهتري داشته باشيم . فولاد يك تيم هجومي است و بكارگيري هر شيوه ديگري براي اين تيم عاملي بازدارنده خواهد بود و به همين جهت از ابتداي حضورم در فولاد ، تيم ام را با اين شيوه به ميدان فرستادم و خوشبختانه نسبتا هم به نتايج خوبي دست يافتيم .

وي درباره شكست اين هفته تيمش برابر سايپا گفت : شما اگر فيلم اين بازي را تماشا مي كرديد متوجه مي شديد كه فولاد در اين مسابقه هرگز مستحق شكست نبود . آنها تنها از يك موقعيت خود نهايت استفاده را بردند و در بقيه دقايق كاملا در لاك دفاعي فرو رفتند و تصور نمي كنم اين نوع شيوه بازي برازنده تيمي باشد كه صدرنشين ليگ است .

سرمربي كروات فولاد در پاسخ به اين سئوال كه چرا فولاد نتوانسته انتظارات تيم مدافع عنوان قهرماني را برآورده كند تصريح كرد : عمده ترين مشكل ما در اين فصل نداشتن زمين مسابقه است بطوري كه 20 هفته است در مسابقات حكم تيم ميهمان را داريم و نمي توانيم از امتيازات ميزباني برخوردار شويم . البته اشكالات فني هم در نتايج اين فصل فولاد تاثيرگذاربوده است كه اميدوارم به مرور زمان بتوانيم فولاد را به تيمي تهاجمي و در حد قهرمان فصل گذشته مطرح كنيم .

نيكوليچ در پاسخ به اين سئوال كه شرايط تيم فولاد را در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا چگونه است گفت : حضور در ليگ قهرمانان آسيا يكي از دغدغه هاي جدي ماست كه اميدوارم مذاكرات براي در اختيار گرفتن ورزشگاه آزادي براي اين مسابقات به نتيجه برسد و با توجه به زمين خوب ورزشگاه آزادي مشكل تيم ما براي انجام برنامه هاي تاكتيكي برطرف شود . البته براي تقويت تيم قصد داريم از چند بازيكن كمكي نيز در اين مسابقات استفاده كنيم كه در اين زمينه در حال رايزني با چند باشگاه ليگ برتري هستيم تا در صورتي كه شرايط اين انتقال فراهم شود و بتوانيم بازيكنان مذكور را در فرصت مناسب به خدمت بگيريم ، مي توانيم با قدرت بيشتري در مسابقات جام قهرماني باشگاههاي آسيا شركت كنيم .