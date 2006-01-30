ميزان ابتلا به بيماري "روماتوئيد" در ايران 34/0 درصد است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، پروفسور "فريدون دواچي" متخصص روماتولوژي كه صبح امروز در نشست مطبوعاتي سمينار "روماتوئيد" در بيمارستان شريعتي سخن مي گفت، افزود: بيماري روماتوئيد به زمينه ژنتيك احتياج دارد و زمينه شيوع آن هم تقريباً در همه كشورهاي جهان يكسان است.

وي اضافه كرد: تحقيقاتي كه در مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام مي شود در خصوص بيماري "بهجت"، "لوپوس" و "روماتوئيد" و گستردگي آن در ايران و شيوع آن است.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران خاطرنشان كرد: طبق مطالعات انجام شده ميزان شيوع اين بيماري در ايران به نسبت كشورهاي آمريكايي و اروپايي كمتر اما در مقايسه با كشورهاي آسيايي كه مورد تحقيق قرار گرفته اند، يكسان بوده است. با توجه جمعيت ايران، ميزان مبتلايان با بيماري روماتوئيد در ايران در حدود 250 تا 300 هزار نفر است.

وي تأكيد كرد: اين بيماري در گذشته درمان هاي مطلوبي نداشت و بيمار كنج خانه مي نشست و تمامي مفاصل از بين مي رفت . اما در 30 سال اخير به طور خيره كننده اي روش هاي درماني تغيير پيدا كرد به طوريكه در حال حاضر كمتر بيمار روماتوئيدي پيدا مي شود كه در چند ماه اول بيماري درمان نشود و شايد تنها يك يا دو مفصل مشكل كوچكي پيدا كند.

"دواچي" با اشاره به فعاليت هاي مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران يادآور شد: اين مركز از 15 سال پيش متدي را كه امروزه در جهان مرسوم شده است را استفاده كرد و نتايج اين تحقيق 15 ساله در نشريه انجمن روماتولوژي آسيا و اقيانوسيه براي نخستين بار به چاپ رسيد.

وي تصريح كرد: در سال هاي دهه 90 ميلادي دو اتفاق در زمينه درمان جديد بيماري روماتوئيد رخ داد به اين ترتيب كه در اين روش درماني جديد با روماتوئيد مانند يك سرطان رفتار مي شود و به طور جدي و ناگهاني با داروهاي زمينه اي قوي بيماري در مراحل اوليه سركوب مي شود.

رئيس مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: نكته ديگر اينكه تاكنون تصور مي شد داروي "كورتون" مفيد نيست اما اكنون از داروهاي مورد استفاده اين بيماري است زيرا بدن افراد مبتلا به اين بيماري "كورتيزول" كم دارد.