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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۵۷

دبير فدراسيون دوچرخه سواري در گفت و گو با " مهر" :

احتمال برگزاري اردوي تداركاتي تيم ملي در آلمان بيشتر است

احتمال برگزاري اردوي تداركاتي تيم ملي در آلمان بيشتر است

تيم ملي دوچرخه سواري مردان ايران به منظور آماده سازي جهت شركت در بازيهاي آسيايي 2006 دوحه قطر در يك اردوي برون مرزي شركت خواهد كرد.

اصغرخالقي دبيرفدراسيون دوچرخه سواري در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: به علت آماده نشدن پيست آزادي براي آماده سازي تيم ملي ايران دربازيهاي قطر و جام جهاني فرانسه درفروردين ماه يك اردوي برون مرزي را درنظرگرفته ايم .

وي ادامه داد: احتمال برگزاري اين اردو درآلمان به دليل شرايط مطلوب بيشترخواهد بود ولي درغيراينصورت اين اردو را در يكي از كشورهاي همجوار شمالي ايران برگزار مي كنيم.

خالقي افزود: دوچرخه سواران تيم هاي ملي ايران بعد از اردوي دو هفته اي كه از روز چهارشنبه استارت خواهد خورد مدتي را تمرين نخواهند كرد تا دراختيار تيم ها و باشگاههاي خود در مسابقات جوانان ، توربسيج تفتان و ليگ برتر در ماهشهر باشند.

کد مطلب 284543

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