احتمال برگزاري اردوي تداركاتي تيم ملي در آلمان بيشتر است

اصغرخالقي دبيرفدراسيون دوچرخه سواري در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: به علت آماده نشدن پيست آزادي براي آماده سازي تيم ملي ايران دربازيهاي قطر و جام جهاني فرانسه درفروردين ماه يك اردوي برون مرزي را درنظرگرفته ايم .

وي ادامه داد: احتمال برگزاري اين اردو درآلمان به دليل شرايط مطلوب بيشترخواهد بود ولي درغيراينصورت اين اردو را در يكي از كشورهاي همجوار شمالي ايران برگزار مي كنيم.

خالقي افزود: دوچرخه سواران تيم هاي ملي ايران بعد از اردوي دو هفته اي كه از روز چهارشنبه استارت خواهد خورد مدتي را تمرين نخواهند كرد تا دراختيار تيم ها و باشگاههاي خود در مسابقات جوانان ، توربسيج تفتان و ليگ برتر در ماهشهر باشند.