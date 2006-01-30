توليد ناخالص داخلي قطر در سال 2005 به 34 ميليارد دلار رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خليج تايمز، توليد ناخالص داخلي قطر در سال 2005 با 20.8 درصد رشد نسبت به سال 2004 به 34.37 ميليارد دلار افزايش يافته است.

بر اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي قطر در سه ماهه چهارم سال 2005 به ركورد 9.6 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به رقم سه ماهه سوم تقريبا دو برابر شده است.

اين گزارش حاكي است، توليد ناخالص داخلي قطر در سال 2004 برابر با 28.8 ميليارد دلار بود كه نسبت به رقم سال 2003 رشدي 20.3 درصدي نشان داد.

اين گزارش مي افزايد، نرخ تورم قطر در سال 2005 بدون تغيير نسبت به رقم سال 2004 در سطح 6.8 درصد باقي ماند. اين در حالي است كه نرخ تورم در اين كشور در سال 2003 برابر با 2.3 درصد بود كه در سال 2004 با رشدي خيره كننده به 6.8 درصد افزايش يافت.

بر پايه اين گزارش، مهمترين عامل رشد بالاي توليد ناخالص داخلي قطر در سال 2005 درآمدهاي بالاي نفتي قطر بوده است. از سوي ديگر، افزايش درآمدهاي نفتي قطر موجب افزايش واردات اين كشور و در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور شده است.