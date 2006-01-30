دمكراسي غربي ها امروز بلاي جان آْنها شده است/ تمكين به آراي مردم در فلسطين و عراق عيار خوبي براي سنجش ادعاي غربيها براي اعتقاد به دمكراسي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني درديدار وزير مشاور در امور خارجي عمان، گفت: پيشرفت كشورهاي اسلامي به نفع كل جهان اسلام به ويژه منطقه است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اتهاماتي كه عليه ايران دراين خصوص مطرح مي شود را ناشي از فرافكني اشغالگران از شكست هايشان درخاورميانه به خصوص عراق و فلسطين عنوان كرد و گفت : تمكين به آراي مردم در فلسطين و عراق عيار خوبي براي سنجش ادعاي غربيها براي اعتقاد به دمكراسي است.

وي افزود: دليل اشغال عراق توسط اشغالگران گسترش دموكراسي عنوان شد ولي اقداماتي كه در اين كشور صورت پذيرفت به خوبي نشان داد كه آنها در ادعاي خود نه تنها صادق نيستند ، بلكه بر ضد آن عمل مي كنند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني،تحمل دموكراسي درعراق و فلسطين را براي مدعيان اصلي آن سخت عنوان كرد و گفت: آنها دمكراسي واقعي را نمي خواهند و اين دمكراسي امروز بلاي جان غربي ها شده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكر از مواضع دولت عمان در خصوص مسائل هسته اي ايران، بر لزوم گسترش روابط دو كشورتاكيد كرد و افزود: براي توسعه همكاريهاي دوجانبه هيچگونه محدوديتي وجود ندارد و با توجه به سطح مناسب روابط دو طرف در مسايل سياسي و فرهنگي در بعد اقتصادي نيز بايد تلاش شود روابط گسترش يابد.

يوسف بن علوي نيز دراين ديدار با تاكيد بر حق جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي گفت : دولت عمان اعتقاد دارد ايران از چارچوب قوانين و مقررات در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي خارج نشده و راه حل موضوع در گفتگو و تلاش براي دستيابي به يك توافق بين طرفهاي درگير اين مسئله است.

وزير مشاور در امور خارجي عمان ورود ايران به استفاده از فن آوري هاي جديد همچون انرژي هسته اي را از عوامل اصلي مخالفت با حق ايران عنوان كرد و افزود: انتقال فن آوري هاي جديد از كشورهاي صنعتي به جهان سوم هميشه با مخالفتهايي رو به رو بوده و ورود ايران به بازار سوخت هسته اي نيز براي دارندگان اين فن آوري سخت است.

وي با اشاره به اوضاع عراق، همبستگي جمهوري اسلامي ايران با اين كشور را امري مثبت بيان كرد و خاطرنشان كرد: ميان دو ملت ايران و عراق آميختگي و همگرايي خوبي وجود دارد و از آن نمي توان به عنوان دخالت ايران در عراق نام برد.

وزير مشاور در امور خارجي عمان اوضاع فلسطين و لبنان و سوريه را نيازمند تلاش كشورهاي اسلامي براي حل اختلافات عنوان كرد و گفت: اينگونه مشكلات تاثيرات زيادي بر جهان اسلام خواهد داشت و تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران براي كمك به مردم اين كشورها قابل تقدير است.