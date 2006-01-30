به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، وولفگانگ پترسن در سال 1981 فيلم سينمايي "زيردريايي" را جلوي دوربين برد. اين فيلم محصول آلمان و داستان آن درباره يكي از معروفترين زيردريايي‌هاي جنگي آلمان در دوران جنگ جهاني دوم است. وظيفه اين زيردريايي، نابودي كشتي‌هاي جنگي انگليسي است. سرنشينان اين زيردريايي را آدم‌هاي نظامي با روحيه متفاوت تشكيل مي‌دهند. از يك سو فرماندهان عاليرتبه و از سوي ديگر سربازان معمولي قرار دارند. اما ...

فيلم سينمايي "زيردريايي" روز جمعه 14 بهمن ماه در برنامه صد فيلم از شبكه سوم سيما پخش مي شود.

همچنين شبكه چهار سيما ويژه برنامه‌هايي به مناسبت ايام محرم تهيه كرده كه در اين ايام پخش مي‌شود. برنامه "ايام تحت‌الشعاع" محصول گروه مستند شبكه چهار است كه به بررسي عزاداري‌ها به زبان تركي مي‌پردازد.

مجموعه "تربت بهشت" با ساختار مستند فضائل و ويژگي‌هاي عتبات عاليات و خاك كربلا و بخشي از حكايات و تاريخچه‌هاي مربوط به آن و مكان‌هايي كه كمتر شناخته شده و شهرهاي مذهبي چون كربلا، نجف و قبرستان وادي السلام و ساير حرم‌ها را بررسي مي‌كند.

برنامه "شور عاشورايي" هم به بررسي سيماي امام حسين (ع) و واقعه عاشورا در شعر و ادب فارسي با حضور كارشناسان و شعراي معاصر ايران چون دكتر جليل تجليل، عليرضا قزوه، حسين اسرافيلي، صابر امامي مي‌پردازد. مجري اين برنامه عبدالجبار كاكايي است.