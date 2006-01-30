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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

پيش بيني آژانس بين المللي انرژي:

توليد اوپك كاهش نخواهد يافت

آژانس بين المللي انرژي در رابطه با نشست اعضاي اوپك در وين پيش بيني كرد اعضاي اوپك تصميم به حفظ ظرفيت توليد كنوني خواهند گرفت و با پيشنهاد ايران و ونزوئلا براي كاهش توليد موافقت نخواهند كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرده است اعضاي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت خام، اوپك، در نشست خود بر سر كاهش يا افزايش توليد نفت به توافق نرسند و ظرفيت توليد اوپك بدون تغيير بماند.

بر اساس اين گزارش، در حاليكه طي هفته هاي اخير ايران و ونزوئلا از كاهش يك ميليون بشكه اي توليد اوپك در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي حمايت كرده اند، ديگر اعضاي اوپك از جمله عربستان و الجزاير با اين پيشنهاد مخالفت كرده اند.

از سوي ديگر رييس اوپك نيز در اظهار نظرهاي خود اعلام كرده است بازار جهاني نفت خام هم اكنون با عرضه ناكافي نفت مواجه نيست و در نتيجه نيازي به افزايش توليد اوپك نيز احساس نمي شود.

آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي كند اعضاي اوپك در نشست آينده خود در وين اتريش نهايتا بر سر حفظ ظرفيت توليد كنوني موافقت كنند.

اين گزارش مي افزايد، در حاليكه از آغاز سال جاري ميلادي بهاي نفت خام مابين 65 تا 70 دلار در نوسان بوده است، تنشهاي سياسي مهمترين علت اين نوسانات از سوي آژانس بين المللي انرژي شمرده مي شود.

 

کد مطلب 284562

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