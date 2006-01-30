ديدار انديشمندان ديني آمريكا و كانادا با رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر"، اين گروه به سرپرستي "ولي شان برگر" كه در شهر قم به پژوهشهاي اسلامي پرداخته، از اعضاي يك فرقه ديني مسيحي محسوب شده وخواستار برقراري صلح در جهان هستند.

حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي در اين ديدار هدف اصلي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را گسترش تفاهم بين فرهنگها و ملتها عنوان كرد و گفت: ما براساس تجربيات چند هزار ساله خود، گفتگوي تمدنها، اديان و فرهنگها را بهترين راه براي همزيستي مسالمت آميز ميان كشورها مي دانيم.

وي از ديگر هدفهاي اين سازمان را ارتباط با گروههاي ديني در جهان خواند و اعلام كرد: مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان تنها مركز تعامل و گفتگوي ديني ج.ا. ايران، تا كنون 25 دور گفتگوي بين اديان با مراكز ديني غيراسلامي جهان برگزار كرده است.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دنياي امروز بيش از هر زمان ديگري به پيام دين، معنويت و اخلاق براي رفع معضلات و مشكلات بشر و برقراري صلح در جهان نيازمند است.

وي اهداف و آرمانهاي مشترك بين همه پيروان اديان آسماني بخصوص اسلام و مسيحي را متعدد توصيف كرد و با ذكر مواري از آنها تأكيد كرد: ما مسئوليت الهي داريم كه براساس اين اهداف مشترك در جهان امروز گردهم جمع شده و تلاشهاي بيشتري صورت دهيم.

براساس گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در اين جلسه كه در فضاي تعاملي و پرسش و پاسخ برگزار شد، "ولي شان برگز" و ديگر شركت كنندگان پرسشهاي خود را در مورد آموزه هاي ديني و اسلامي مطرح كردند و حجت الاسلام والمسلمين محمدي عراقي به آنها پاسخ گفت.