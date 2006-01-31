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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۰

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم در گفتگو با "مهر" :

بررسي اساسنامه شوراهاي صنفي در دستور كار وزارت علوم قرار گرفت

بررسي اساسنامه شوراهاي صنفي در دستور كار وزارت علوم قرار گرفت

در شرايط فعلي ديدگاه روشني در مورد شوراهاي صنفي وجود ندارد و در حال حاضر بررسي اساسنامه شوراهاي صنفي در دستور كار وزارت علوم قرار گرفته است.

دكتر "اسلامي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" ضمن اظهار اين مطلب افزود: از آنجايي كه اساسنامه شوراهاي صنفي يك اساسنامه وزارتي است و شخص وزير بايد درباره آن نظر دهد نياز به كار كارشناسي عميق دارد.

مديركل امور فرهنگي وزارت علوم نگرش خود را در خصوص تشكيل و ثبت اتحاديه صنفي دانشجويان گفت: با نگرش خام نمي توان به سمت تشكيل اتحاديه رفت و نبايد كار بي مبنا انجام گيرد بلكه انرژي شوراهاي صنفي بايد به يك جايي برسد تا بتوان اين انرژي را آزاد كرد و به تشكيل اتحاديه فكر كرد.

وي تصريح كرد: شوراهاي صنفي نبايد خود را در بحث تشكيل اتحاديه دچار ايست و سكته كند چرا كه تشكيل اتحاديه فرآيند است و بايد در يك پروسه به نتيجه برسد.

"اسلامي" اضافه كرد: اصولا تشكيل اتحاديه براي هر تشكل هدف آخر آن تشكيلات است كه اگر مجموعه اي در سطوح پايين تر ضعيف عمل كند و صرفا به هدف آخر نگاه كند دچار تشديد ضعف مي شود.

کد مطلب 284564

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