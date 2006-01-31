بررسي اساسنامه شوراهاي صنفي در دستور كار وزارت علوم قرار گرفت

دكتر "اسلامي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" ضمن اظهار اين مطلب افزود: از آنجايي كه اساسنامه شوراهاي صنفي يك اساسنامه وزارتي است و شخص وزير بايد درباره آن نظر دهد نياز به كار كارشناسي عميق دارد.

مديركل امور فرهنگي وزارت علوم نگرش خود را در خصوص تشكيل و ثبت اتحاديه صنفي دانشجويان گفت: با نگرش خام نمي توان به سمت تشكيل اتحاديه رفت و نبايد كار بي مبنا انجام گيرد بلكه انرژي شوراهاي صنفي بايد به يك جايي برسد تا بتوان اين انرژي را آزاد كرد و به تشكيل اتحاديه فكر كرد.

وي تصريح كرد: شوراهاي صنفي نبايد خود را در بحث تشكيل اتحاديه دچار ايست و سكته كند چرا كه تشكيل اتحاديه فرآيند است و بايد در يك پروسه به نتيجه برسد.

"اسلامي" اضافه كرد: اصولا تشكيل اتحاديه براي هر تشكل هدف آخر آن تشكيلات است كه اگر مجموعه اي در سطوح پايين تر ضعيف عمل كند و صرفا به هدف آخر نگاه كند دچار تشديد ضعف مي شود.