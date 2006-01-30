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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۳۰

عضو هيات مديره جامعه حسابداران ايران:

شاخص بورس در سال آينده روي 10 هزار پيش بيني مي شود

شاخص بورس در سال آينده روي 10 هزار پيش بيني مي شود

عضو هيات مديره جامعه حسابداران ايران گفت: شاخص كل بورس تا پايان سال تغيير چنداني نخواهد كرد و همين روند با ثبات كه از تيرماه شروع شده ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، علي اصغر كبوته، در نشست مطبوعاتي اين تشكل افزود: هميشه مسائل جانبي مثل مسائل سياسي بر روي شاخصهاي بورس تاثير گذار است.

وي ادامه داد: به عنوان مثال جنگ عراق و آمريكا تاثير زيادي بر شاخصهاي بورسهاي منطقه گذاشت.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر شاخص كل بورس حدود 15 واحد نوسان دارد و بعيد است كه تا پايان سال بازار به شاخص مطلوبي دست پيدا كند.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي كشور در سال آينده نيز شاخص كل در حدود 10 هزار و احد باقي خواهد ماند.

لطفعلي لطفعليان، دبير كل جامعه حسابداران ايران نيز در اين نشست افزود: در صورت تصميم دولت مبني بر واگذاري امور حسابرسي مالياتي به بخش خصوصي، جامعه حسابداران آمادگي انجام كامل و دقيق اين فرايند را دارد.

لطفعليان در ادامه در مورد تخلفات صورت گرفته از طرف حسابرسان در بخشهاي خصوصي و دولتي گفت: اين اطمينان خاطر وجود دارد كه هر جا تخلفي از طرف حسابرسان بخشهاي دولتي و خصوصي صورت گيرد، توسط سازمان جامعه حسابداران رسيدگي مي شود.

وي همچنين برگزاري آزمونهاي مهارت حسابداري و حسابرسي و مقررات مالياتي و محاسباتي و تائيد نهايي صلاحيت حسابداران را از جمله فعاليتهاي جامعه حسابداران ايران دانست و تصريح كرد: جلسات متعددي بين كارشناسان سازمان به منظور ارائه مشاوره به كميسيونهاي اقتصادي مجلس و دولت برگزار مي شود و نتايج اين جلسات قبل از تصميم گيري هاي اساسي در امور جاري كشور به آنها ارائه مي شود.

کد مطلب 284565

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