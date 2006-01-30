شاخص بورس در سال آينده روي 10 هزار پيش بيني مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، علي اصغر كبوته، در نشست مطبوعاتي اين تشكل افزود: هميشه مسائل جانبي مثل مسائل سياسي بر روي شاخصهاي بورس تاثير گذار است.

وي ادامه داد: به عنوان مثال جنگ عراق و آمريكا تاثير زيادي بر شاخصهاي بورسهاي منطقه گذاشت.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر شاخص كل بورس حدود 15 واحد نوسان دارد و بعيد است كه تا پايان سال بازار به شاخص مطلوبي دست پيدا كند.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي كشور در سال آينده نيز شاخص كل در حدود 10 هزار و احد باقي خواهد ماند.

لطفعلي لطفعليان، دبير كل جامعه حسابداران ايران نيز در اين نشست افزود: در صورت تصميم دولت مبني بر واگذاري امور حسابرسي مالياتي به بخش خصوصي، جامعه حسابداران آمادگي انجام كامل و دقيق اين فرايند را دارد.

لطفعليان در ادامه در مورد تخلفات صورت گرفته از طرف حسابرسان در بخشهاي خصوصي و دولتي گفت: اين اطمينان خاطر وجود دارد كه هر جا تخلفي از طرف حسابرسان بخشهاي دولتي و خصوصي صورت گيرد، توسط سازمان جامعه حسابداران رسيدگي مي شود.

وي همچنين برگزاري آزمونهاي مهارت حسابداري و حسابرسي و مقررات مالياتي و محاسباتي و تائيد نهايي صلاحيت حسابداران را از جمله فعاليتهاي جامعه حسابداران ايران دانست و تصريح كرد: جلسات متعددي بين كارشناسان سازمان به منظور ارائه مشاوره به كميسيونهاي اقتصادي مجلس و دولت برگزار مي شود و نتايج اين جلسات قبل از تصميم گيري هاي اساسي در امور جاري كشور به آنها ارائه مي شود.