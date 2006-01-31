بانكهاي ايراني 97 ميليارد دلار وام پرداخت خواهند كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از اكونوميست، مجموع وامهاي پرداختي از سوي بانكهاي ايران در سال 2005 به رقم 88.9 ميليارد دلار رسيد كه رشدي 8.8 ميليارد دلاري نسبت به رقم سال 2004 نشان داد.

بر اساس اين گزارش، اكونوميست پيش بيني مي كند مجموع وامهاي پرداختي از سوي بانكهاي دولتي و غيردولتي ايران در سال جاري ميلادي با رشد 8 ميليارد دلاري نسبت به سال 2005 به 97.2 ميليارد دلار برسد.

همچنين پيش بيني مي شود مجموع وامهاي پرداختي از سوي بانكهاي ايراني در سالهاي 2007 تا 2008 ميلادي نيز به ترتيب به 10.7، 114.2، و 122.3 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

اين گزارش حاكي است، مجموع وامهاي پرداختي از سوي بانكهاي ايراني در سال 2005 به 52.9 درصد توليد ناخالص داخلي ايران رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري ميلادي به 53.2 و در سالهاي 2007 تا 2009 به ترتيب به 53.3، 54، و 54.7 ميليارد دلار افزايش يابد.

اكونوميست همچنين مجموع حساب سپرده هاي بانكي در ايران در سال 2006 را 52.8 ميليارد لار، مجموع دارايي هاي بانكهاي ايراني را 71.7 ميليارد دلار، و مجموع وامهاي تخصيص يافته به بخش خصوصي ايران را 71 ميليارد دلار برآورد كرده است.

اين گزارش مي افزايد، بانكهاي ايراني در سال 2005 از لحاظ ميزان پرداخت وام در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه پس از كشورهاي اسرائيل، عربستان، و مصر در رتبه چهارم قرار گرفتند.

بر اين اساس، مجموع وامهاي پرداختي از سوي بانكهاي كشور عربستان در سال 2005 برابر با 120.8 ميليارد دلار، اسرائيل 131، و مصر 110.9 ميليارد دلار اعلام شده است.

بر پايه همين گزارش، بانكهاي ايران از لحاظ پرداخت وام به بخش خصوصي در سال 2005 پس از بانكهاي اسرائيل و عربستان در رتبه سوم خاورميانه قرار گرفته اند.

بر اساس اين گزارش، بانكهاي عربستاني در سال 2005 مجموعا 76 ميليارد دلار و بانكهاي اسرائيلي 123 ميليارد دلار وام به بخش خصوصي اعطا كردند.