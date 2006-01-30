هيئت هاي مذهبي دانشجويي به فلسفه و حكمت قيام عاشورا توجه كنند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در پيام دكتر "جاسبي" آمده است: بار ديگر محرم آمد تا مشتاقان سيد و سالار شهيدان را به شور دوباره همراه با شعور و بينش فرا خواند.

"جاسبي: در اين پيام، از ايام سوگواري حسيني، به عنوان فرصتي مغتنم، سرمايه اي انديشمند و نعمتي الهي ياد كرده است كه مي تواند مكتب و الگوي مسلمانان و شيعيان جهان باشد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي دراين پيام آورده است: قيام امام حسين(ع)، مبدا تحولي براي مبارزه و جهاد پديد آورد كه در تمام ابعاد تاريخ شيعه وزندگي شيعيان جهان آثار آن مشهود است.

در بخش ديگري از اين پيام آمده است: ملت شريف ايران به عنوان كانون اصلي جهان تشيع، سوگواري آزادگاني هستند كه شهادت را بر زندگي ترجيح دادند و از اينرو آيين عزاداري حسيني را آگاهانه و با درك عميق به جاي مي آورند.

دكتر جاسبي در خاتمه به هيئت هاي مذهبي دانشجويي توصيه كرد تا در ايام سوگواري محرم به فلسفه و حكمت قيام عاشورا، ايثار و شهادت با بينشي عالمانه بيشتر توجه كنند.