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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۰۶

باحضور وزير رفاه؛

جلسه معارفه هيات مديره جديد باشگاه استقلال امشب برگزار مي شود

جلسه معارفه هيات مديره جديد باشگاه استقلال امشب برگزار مي شود

جلسه معارفه هيات مديره جديد باشگاه استقلال امشب با حضور وزير رفاه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين جلسه كه با حضور پرويز كاظمي وزير رفاه و رئيس مجمع عمومي باشگاه استقلال ، منوچهر صالحي نماينده تام الاختيار وزارت رفاه در باشگاه استقلال و برخي از مسئولان سازمان برگزارخواهد شد ، ضمن تقدير ازهيات مديره قبلي باشگاه استقلال ، 7 عضو جديد هيات مديره اين باشگاه به وزيررفاه معرفي خواهند شد . قرار است جلسه معارفه اعضاي جديد هيات مديره باشگاه استقلال امشب درمحل دفتروزيررفاه برگزار شود .

گفتني است محمد حسين قريب (مديرعامل سابق استقلال )، محمدجواد ايرواني (رئيس هيات مديره استقلال ) اميدواررضايي (رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي)، عشرت شايق (عضوكميسيون اصل 90 مجلس)، عبدالرضا مصري (رئيس كميسيون اجتماعي مجلس) ، حميدرضا آصفي (سخنگوي وزارت امورخارجه) و هاشم يكه زارع( نماينده كنوني سازمان بازنشستگي در شركت ايران خودرو)  به عنوان اعضاي هيات مديره جديد باشگاه استقلال معرفي شده اند .

کد مطلب 284580

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