جلسه معارفه هيات مديره جديد باشگاه استقلال امشب برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين جلسه كه با حضور پرويز كاظمي وزير رفاه و رئيس مجمع عمومي باشگاه استقلال ، منوچهر صالحي نماينده تام الاختيار وزارت رفاه در باشگاه استقلال و برخي از مسئولان سازمان برگزارخواهد شد ، ضمن تقدير ازهيات مديره قبلي باشگاه استقلال ، 7 عضو جديد هيات مديره اين باشگاه به وزيررفاه معرفي خواهند شد . قرار است جلسه معارفه اعضاي جديد هيات مديره باشگاه استقلال امشب درمحل دفتروزيررفاه برگزار شود .

گفتني است محمد حسين قريب (مديرعامل سابق استقلال )، محمدجواد ايرواني (رئيس هيات مديره استقلال ) اميدواررضايي (رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي)، عشرت شايق (عضوكميسيون اصل 90 مجلس)، عبدالرضا مصري (رئيس كميسيون اجتماعي مجلس) ، حميدرضا آصفي (سخنگوي وزارت امورخارجه) و هاشم يكه زارع( نماينده كنوني سازمان بازنشستگي در شركت ايران خودرو) به عنوان اعضاي هيات مديره جديد باشگاه استقلال معرفي شده اند .