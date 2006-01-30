هند به قطعنامه ضد ايراني غرب راي مثبت نخواهد داد/ دهلي از پيشنهاد هسته اي مسكو حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، يك مقام ارشد هندي كه خواست نامش فاش نشود در گفتگو با رويترز اظهارداشت: ما نمي توانيم پس از اظهارات سفير آمريكا، به نفع واشنگتن راي دهيم ؛ ما در نظر داريم به اين قطعنامه راي ممتنع دهيم .



وي همچنين افزود كه هند از پيشنهاد هسته اي روسيه مبني بر انجام غني سازي ايران در خاك خود حمايت مي كند .



يك مقام وزارت امور خارجه هند درباره راي ممتنع هند خاطر نشان كرد كه هم اكنون راي ممتنع هند ممكن است روند قرارداد همكاري هسته اي هند و آمريكا را كه بر اساس آن واشنگتن قول داده است، برنامه هسته اي دهلي نو براي رفع نياز به انرژي اين كشور را تقويت كند، با كندي روبرو كند.



اين مقام همچنين تاكيد كرد كه راي هند مشكلاتي را در كنگره آمريكا ايجاد خواهد كرد، اما ما هم اكنون مايل به بررسي گرينه هاي بيشتر نيستيم .



ديويد مالفورد سفير آمريكا در هند هفته گذشته مقامات اين كشور را تهديد كرد كه اگر هند در نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران مخالفت نمي كرد قرارداد همكاري هسته اي بين آمريكا و هند ممكن بود به مخاطره بيفتد .



آژانس بين المللي انرژي اتمي روز پنج شنبه دروين نشستي اضطراري درباره برنامه هسته اي ايران برگزار خواهد كرد؛ دراين نشست غرب پيش نويس قطعنامه اي ضد ايراني ارائه خواهد كرد .



رهبران احزاب چپ گراي هند روز شنبه در نامه اي به نخست وزير اين كشور خواستند كه اگر در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اجماعي بر سر مسئله هسته اي ايران حاصل نشود، راي ممتنع دهد .