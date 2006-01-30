اختصاص 4 ميليارد تومان براي تجهيز مدارس تهران به سيستم اطفاء حريق

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسعودكرباسيان در حاشيه مراسم افتتاح ايستگاه 74 آتش نشاني واقع درمنطقه 5 شهرداري تهران كه صبح امروز برگزار شد ، در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص وضعيت نمايشگاه بين المللي تهران با بيان اينكه برپايي نمايشگاه نبايد براي شهروندان ايجاد مزاحمت كند، تصريح كرد : احداث نمايشگاه بين‌المللي تهران در مكان ديگر نيز نبايد با اهداف و وظايف شهرداري تهران مغايرت داشته باشد.

وي در خصوص مصوبه اخير شوراي شهر تهران مبني بر جداسازي سازمان زيباسازي از معاونت خدمات شهري گفت : شهردار تهران با جداسازي اين سازمان از خدمات شهري و پيوستن آن به حوزه شهرسازي مخالف است .

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در ادامه با اشاره به فعاليت سامانه 137 شهرداري تهران طي روزهاي اخير ، اظهارداشت : در حال حاضر روزانه بيش از 3500 تماس تلفني از سوي شهروندان با واحد فوريتهاي خدمات شهري گرفته مي شود كه با توجه به 17 اولويتي كه براي رسيدگي در نظر گرفته شده حدود 90 درصد اين تماس ها رسيدگي فوري مي شود .









