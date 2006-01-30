مشرف بر ضرورت خروج نظاميان هندي از كشمير تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، پرويز مشرف در گفتگو با مجله نيوزويك اظهار داشت : گروههاي مستقلي وجود دارند كه بدون گرفتن حمايت و هدايت از سوي هيچ كشوري به فعاليت هاي غير قانوني خود ادامه مي دهند.

وي گفت: اجازه بدهيد مردم كشمير را خلع سلاح كنيم و به آنها اجازه دهيم، خود را اداره كنند.

رئيس جمهوري پاكستان گفت : سربازان هندي درآن شهر تعداد زيادي از غير نظامي ها را مي كشند و براي اين كار فقط بهانه هايي واهي دارند.

مشرف افزود: بهانه هاي بي پايه تنها چيزي است كه هندي ها براي باقي ماندن در كشمير آن را استفاده مي كنند؛ آنها مدام بهانه مي آورند كه تروريسم مرزي و حمايت شده از سوي پاكستان آنها را در كشمير نگه داشته است.

وي درباره پيشنهادش در زمينه خودمختاري كشمير گفت: ما پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه داده ايم، اما هند پيشنهاد متقابلي ارائه نمي كند.

رئيس جمهوري پاكستان درباره مبارزه با تروريسم هم گفت :حمله اخير آمريكا با بهانه مبارزه با تروريسم و عوامل القاعده صورت گرفت و دولت پاكستان از آن اطلاعي نداشت.

مشرف گفت :ما اين حملات آمريكا را محكوم مي كنيم و اين كشور نمي تواند بدون توجه به شرايط ما وارد پاكستان شود.

وي درباره گفتگوهاي اخير پاكستان با اسرائيل توضيح كافي ارائه نكرد و فقط گفت: اميدواريم صلح هر چه زودتر در اين منطقه برقرار شود.