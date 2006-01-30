داستان سرايي روزنامه انگليسي تايمز درباره همكاري هسته اي پنهاني ايران كره شمالي

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه تايمز مدعي شد : سفارت ايران در پيونگ يانگ هر روز محل رفت و آمد ديپلمات ها و عوامل سرويس هاي اطلاعاتي است و همه اعتقاد دارند كره شمالي درحال گفتگو با ايران در زمينه فروش انبار پلوتونيوم است و اين به تهران كمك مي كند برنامه هاي هسته اي نظامي خود را به طور سريع گسترش دهد.

اين روزنامه آمريكايي در ادامه داستانسرايي خود افزود : البته برخي ديپلمات ها اعلام كردند آمريكا كه از اين موضوع اطلاع يافته و تلاش هايي را براي جلوگيري از آن آغاز كرده است.

تايمز ادعا كرد : اين اعتقاد كه ايران و كره شمالي چنين تبادل هايي را انجام مي دهند هر روز با نشانه هاي بيشتر ثابت مي شود و گفته مي شود تهران در عوض دريافت مواد و تكنولوژي هسته اي نفت و گاز براي كره شمالي مي فرستد.

اين روزنامه با شاهد آوردن اظهارات بي پايه بولتون مبني بر اينكه ايران در حال گسترش برنامه هاي هسته اي پلوتونيوم است، نوشت: ايران پلوتونيوم كره شمالي را به همين منظور خريداري مي كند و بايد بدانيم كه بمب پلوتونيوم از بمب اورانيوم بسيار خطرناك تر است.

روزنامه نيويورك تايمز هم كه تمام موضوعات مربوط به مسائل هسته اي ايران را زير سوال برده است، امروز بارديگر مسئله رياست جمهوري جديد ايران را پيش كشيد و نوشت: رئيس جمهور جديد ايران از زمان انتخاب خود جنجال هاي زيادي را در جهان برانگيخت و يك روز نيست كه مطلبي با عنوان گفته هاي خنده آور وي روي تلفن هاي همراه به صورت پيام هاي كوتاه مبادله نشود.

اين روزنامه نوشت: احمدي نژاد از برنامه هاي هسته اي به عنوان روشي براي متحد كردن مردم ايران استفاده كرده است و در واقع مي توان گفت خطرناك ترين و مضحك ترين راه را براي هدف خود برگزيده است.

اين در حالي است كه چندي پيش نيوزويك هم نوشته بود: محمود احمدي نژاد از برنامه هاي هسته اي ايران به عنوان عامل اتحاد مردم ايران استفاده كرده است.