فشار سازمان ملل و آمريكا بر هلند براي اعزام نيرو به افغانستان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كوفي عنان پس از يك نشست كوتاه غيرمنتظره با پيتر بالكننده نخست وزير هلند با بيان اين مطلب كه كسي توانايي ديدن بي ثباتي در افغانستان را ندارد ، اظهارداشت كه "اگر هلنديها از اعزام نيرو به افغانستان امتناع كنند به اين معني است كه تلاشهاي بين المللي در افغانستان پس از تمامي سرمايه گذاري هايي كه در آنجا انجام شد ممكن است موفقيت آميزنبوده باشد" .



پارلمان هلند قرار است روز پنج شنبه 2 فوريه درباره اعرام نيرو به افغانستان راي گيري كند .



جيمز جونز فرمانده آمريكايي امروز در لاهه همراه با وزراي امور خارجه و دفاع افغانستان به طور خصوصي با مقامات هلندي دديدار كرد و دلايل اعزام 10 هزار تن از نيروهاي ناتو به افغانستان را تشريح كرد.



اين تلاشها در آستانه كنفرانس بين المللي بازسازي افغانستان كه امروز به رياست مشترك عنان ، توني بلر نخست وزير افغانستان و حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان در لندن برگزار شد ، صورت گرفت.



دولت هلند از استقرارنيروها در افغانستان حمايت مي كند ، اما افكار عمومي و پارلمان اين كشور به علت نگراني هاي امنيتي در افغانيتان با اين امر مخالف هستند .



اگر نيروهاي هلندي اعزام شوند ، در استان اوروزگان واقع در جنوب افغانستان مستقر خواهند شد .