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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۵۱

توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف:

اولين كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي برگزار مي شود

اولين كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور 26 تا 27 بهمن 84 توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين كنفرانس با محور الگوهاي ساختاري در انجام پروژه ­ها و طرح‌ هاي صنعتي، تنظيم و مديريت قراردادهاي پيمانكاري، گسترش نظام پيمانكاري و زنجيره تأمين در پروژه‌ هاي صنعتي، پيمانكاران ايراني و حضور در پروژه‌ هاي بزرگ بين ‌المللي، الگوهاي سرمايه ­گذاري و تأمين مالي و اعتباري پروژه ها، الگوي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در پروژه ‌هاي صنعتي برگزار مي شود.

انتقال و به اشتراك گذاري دانش و تجارب مديران و ايجاد ساز و كار ارتباط صنايع مختلف با يكديگر به جهت دسترسي به بازارهاي جديد، ارايه راهكارهاي عملي توسعه نظام پيمانكاري با استفاده از دانش و تجربه مديران و تدوين منشوري با تاييد شركت‌ هاي بزرگ پيمانكار از اهداف برگزاري اين كنفرانس است. ‌

کد مطلب 284607

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