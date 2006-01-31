اولين كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين كنفرانس با محور الگوهاي ساختاري در انجام پروژه ها و طرح هاي صنعتي، تنظيم و مديريت قراردادهاي پيمانكاري، گسترش نظام پيمانكاري و زنجيره تأمين در پروژه هاي صنعتي، پيمانكاران ايراني و حضور در پروژه هاي بزرگ بين المللي، الگوهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي و اعتباري پروژه ها، الگوي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در پروژه هاي صنعتي برگزار مي شود.
انتقال و به اشتراك گذاري دانش و تجارب مديران و ايجاد ساز و كار ارتباط صنايع مختلف با يكديگر به جهت دسترسي به بازارهاي جديد، ارايه راهكارهاي عملي توسعه نظام پيمانكاري با استفاده از دانش و تجربه مديران و تدوين منشوري با تاييد شركت هاي بزرگ پيمانكار از اهداف برگزاري اين كنفرانس است.
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