اولين گروه از ميهمانان مسابقات بدمينتون دهه فجر وارد تهران شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تيم قزاقستان از دو ورزشكارمرد، يك ورزشكار زن و يك همراه تشكيل شده است و ازكشور اردن نيزعمرموهاد بني هاني ملي پوش بدمينتون اين كشوربراي حضوردراين مسابقات وارد تهران شدند. همچنين سرداوربين المللي اين دوره از مسابقات ازهند امروز وارد كشورمان شد.

بر اساس اين گزارش براي شركت در اين دوره ازمسابقات كه از روز پنجشنبه 13بهمن ماه درتهران برگزارمي شود علاوه بر تيم هاي ملي بدمينتون كشورمان دوازده كشور خارجي نيز اعلام آمادگي كرده اند كه تا يك روز قبل از شروع مسابقات به مرور وارد تهران خواهند شد.

اسلواكي، عراق، تركيه، گواتمالا، ارمنستان، آذربايجان، پاكستان، تركمنستان، افغانستان، سوريه، قزاقستان و اردن به همراه ورزشكاران جمهوري اسلامي ايران درشانزدهمين دوره مسابقات بدمينتون دهه فجر در رده مردان شركت خواهند كرد.

در قسمت بانوان نيز ورزشكاران كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، قزاقستان، سوريه، ارمنستان، تركمنستان و تركيه در اين دوره از مسابقات حضورخواهند داشت .

مسابقات بانوان از روز پنج شنبه 13 بهمن ماه، صبحها و مسابقات آقايان بعدازظهرها در سالن اختصاصي فدراسيون بدمينتون واقع در خيابان حجاب تهران و در دو قسمت انفرادي و دوبل برگزارخواهد شد .