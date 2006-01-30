80 درصد از استانداردهاي جذب گردشگر در ايران رعايت نمي شود

دكتر حميد ضرغام در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: رعايت استاندارهاي جهاني در جذب گردشگر نيازمند نيروي متخصص آموزش ديده ، امكانات اقامتي ، پذيرايي كافي ، سيستم حمل و نقل مناسب و... است. در صورتي كه ايران هنوز در اين بخشها با مشكلات بسياري مواجه است.

وي در مورد استانداردهاي تعريف شده جهاني در جذب گردشگر ، گفت: در اين زمنيه يكسري كدهاي اخلاقي به تاييد سازمانهاي بين المللي رسيده كه كشورها با اجراي آن اقدام به رعايت حقوق گردشگران مي كنند.

ضرغام ادامه داد: همچنين برخي از كشورها نيز با توجه به رفتار ، پوشش خاص ، برخورد با مكانهاي تاريخي موجود و... اقدام به تدوين استانداردهاي ملي و منطقه اي كرده اند كه تحت عنوان استاندارد حقوق گردشگري تعريف شده است.

بنيانگذار رشته مديريت جهانگردي خاطر نشان كرد: رعايت استاندارد حقوق گردشگري علاوه بر ايجاد شرايط يك تجربه خوشايند براي گردشگر ، به ميزبان امكان رسيدن به غرور ملي و ميزبان خوب بودن براي ميهمان را فراهم مي كند.

ضرغام تاكيد كرد: به منظور رعايت رفاه و آسايش گردشگران ، مجموعه قوانين و مقررات بين المللي تعيين شده كشورهايي كه خود استاندارد ملي ندارند از اين قوانين در جذب گردشگر استفاده مي كنند.

وي به نبود استاندارد ملي در جذب گردشگر خارجي در ايران اشاره كرد و گفت: در كشور رعايت استانداردها را تنها در درجه بندي هتلها و رستورانها و.. مي دانند. در صورتي كه شرايط كشوري با سابقه 2500 سال تمدن ، موقعيت جغرافيايي و آثار بي شمار طبيعي و تاريخي ، ايجاب مي كند استانداردهاي ملي خاصي براي ورود و جذب گردشگر تدوين شود.



