تكايا و مساجد ملزم به دريافت مجوز ايمني مي شوند

معاون سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اشاره به طرحي كه براي تضمين ايمني تكايا و مساجد در برگزاري مراسم عزاداري تهيه شده است ، گفت: پس از وقوع آتش سوزي سال گذشته در مسجد ارك ، طرحي در جهت تضمين هرچه بيشتر ايمني در اين اماكن تهيه شد كه به صورت " توصيه " به برگزار كنندگان اين مراسم ابلاغ شده است.

دكتر محسن ابراهيمي افزود: بر اساس اين طرح ، به برگزار كنندگان مراسم هاي عزاداري توصيه شده درهاي اضطراري و نكات ايمني در خصوص جلوگيري از بروز حريق كاملا رعايت شود تا ديگر شاهد وقوع حوادثي مانند حادثه مسجد ارك نباشيم.

وي يادآور شد: پيش بيني مي شود اين طرح تا پايان سال جاري تكميل و براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود.

ابراهيمي تاكيد كرد: در صورت تصويب اين طرح ، نه تنها تكايا و مساجد ، بلكه تمامي مراكز تجمع مردم مانند نمايشگاهها و سالنهاي سينما موظف خواهند شد قبل از آغاز فعاليتهاي خود ، از مراكز تعيين شده براي ايمني اين مكانها مجوز بگيرند و در غير اين صورت اجازه برگزاري مراسم به آنها داده نمي شود.



