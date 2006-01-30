به احتمال بسيار زياد سقف توليد نفت اوپك ثابت خواهد ماند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، محمد الهاملي امروز در وين اعلام كرد كه به احتمال بسيار زياد سقف توليد نفت اوپك تغيير نخواهد كرد



وي در پاسخ سئوالي كه آيا به اعتقاد وي كاهش توليد نفت ضروري است، اظهار داشت : هرگز، به اعتقاد من نشست فردا يك نشست آسان خواهد بود، به احتمال بسيار زياد، سقف توليد نفت تغيير نخواهد يافت.



الهاملي به اين نكته اشاره كرد كه تقاضا براي نفت واقعا بالاست، و تقاضاي آسيايي ها بيشتر است.



وزير نفت امارات پيش از نشست فرداي اعضاي اوپك در وين سخن مي گفت.



اكثر اعضاي اوپك از ادامه توليد نفت در سقف كنوني به علت قيمتهاي بسيار بالا حمايت مي كنند، سهميه توليد نفت اوپك درحال حاضر 28 ميليون بشكه در روز است.



اين در حالي است كه وزير انرژي ونزوئلا امروز با اعلام اينكه اوپك بايد آماده كاهش توليد نفت باشد، در عين حال خاطرنشان كرد كه در نشست فرداي اوپك درباره كاهش توليد نفت تصميم گيري نخواهد شد .



رافائل راميرزگفت : ما معتقديم كه اوپك بايد آماده كاهش توليد نفت باشد، اما اين امر ممكن است در نشست (فردا) يا نشست آتي روي ندهد .

پيش بيني مي شود كه وزراي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت "اوپك " در نشست فردا خواهان حفظ سقف توليد نفت اوپك هستند كه در حال حاضر 28 ميليون بشكه در روز است.

اعضاي اوپك پس از نشست فردا دوباره در 8 ماه مارس در وين گردهم خواهند آمد؛امروز بهاي نفت خام در بازار هاي آسيا به بيش ار 67 دلار در هر بشكه رسيد .

اين درحالي است كه علي النعيمي وزير نفت عربستان روز گذشته در وين اعلام كرد:به طور قطع دليلي كه موجب شود اوپك براي كاهش نفت در نشست سه شنبه تصميم گيري كند، وجود ندارد .

