گزارش هفتگي اديان در خبرگزاري "مهر" ؛ گفتگوي يهودي - كاتوليك با حضور رهبران مسلمان / اتحاد كاتوليكها و پروتستانها در حمايت از زندگي

به دنبال پيشنهاد رئيس كنگره جهاني يهوديان، واتيكان گسترش گفتگوي يهوديان و كاتوليكها را با حضور رهبران و نمايندگان مسلمان مورد بررسي قرار مي دهد.

بررسي گفتگوي ديني يهوديان و كاتوليكها با حضور مسلمانان

رئيس شوراي جهاني يهوديان پس از ديدار با وزير امور خارجه واتيكان در رم و ارائه طرحهاي خود را در رابطه با برگزاري نشستهاي گفتگوي ديني به منظور ايجاد فضايي براي رسيدن به درك و همكاري بهتر ميان رهبران هر سه دين الهي خواستار گسترش گفتگوي يهودي - كاتوليك با حضور مسلمانان شد.

خاخام سينگردر ديدار با مقامات بلند پايه واتيكان درباره اقدام ابتكاري خود مبني بر دعوت از رهبران بلندپايه مسلمان براي شركت در گفتگوي ميان كاتوليكها و يهوديان گفتگو كرد.

مايكل فيتزجرالد، رئيس شوراي پاپي بين اديان نيز اعلام كرد: واتيكان در حال بررسي امكان گسترش گفتگوي ديني ميان كاتوليكها و يهوديان با حضور مسلمانان است، اگرچه اين گفتگوها هنوز در مراحل ابتدايي قرار دارند.

كنگره جهاني يهوديان در بيانيه اي اظهار داشت: هدف اصلي اين گفتگوها تقويت گفتگوي ديني به صورت رسمي با يهوديان است، اما اين بررسيها بايد احتمالات ويژه را براي گسترش گفتگوهاي بين اديان با حضور نمايندگان دين اسلام مورد بررسي قرار دهند.

جزئيات برگزاري اين گفتگوهاي سه جانبه در ديدارهاي دو جانبه و چند جانبه مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت.

خاخام سينگر، رئيس كنگره جهاني يهوديان گفت: آغاز گفتگو با سومين فرزند ابراهيمي بسيار مهم تلقي مي شود. هيچ كس در اين ديدارها تفاوتهايي را كه يك گفتگو پرمعنا را به وجود مي آورد دست كم نمي گيرد، اما همه توافق دارند كه اصول احترام دوجانبه مي تواند بر اختلافاتي كه ميان اديان وجود دارد غلبه كند.

فيتزجرالد ضمن تصديق ديداري كه روز پنجشنبه با سينگر داشته است گفت: در اين ديدار نشستهاي گفتگوي ديني ميان يهوديان، مسيحيان و مسلمانان را مورد بررسي قرار داده اند.

پاپ بنديكت شانزدهم پس از رسيدن با مقام رهبري كاتوليكهاي جهان در فروردين ماه، به دنبال سفري كه در مرداد ماه امسال به آلمان داشت با نمايندگان مسلمان آلمان در كلن ديدار و گفتگو كرد.

پاپ همچنين در راستاي بهبود روابط كليساي كاتوليك و يهوديان تلاش و اين امر را از اولويتهاي دوران پاپي خود توصيف كرده و به نوعي كار پيشگامانه پاپ فقيد ژان پل دوم را ادامه مي دهد.

در واتيكان اداره اي وجود دارد كه فعاليت آن تنها به رابطه با يهوديان مي پرازد. همچنين ژان پل دوم يهوديان را برادران بزرگتر مسيحيان توصيف كرده بود. پاپ بنديكت شانزدهم در طول سفر خود به كلن دومين پاپي بود كه در طول تاريخ وارد يك كنيسه شد. كنگره جهاني يهوديان يك فدراسيون بين المللي است كه نمايندگي جوامع يهودي سراسر دنيا را برعهده دارد.



ترجمه آئين نماز و عبادت كاتوليكها به زبان انگليسي

نمايندگان يازده كنفرانس اسقفهاي كاتوليك انگليسي زبان براي نشستهاي كميسيون بين المللي زبان انگليسي در آئين نماز و مناجات در اوكلند(نيوزلند) حضور يافتند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كميسيون بين المللي استفاده از زبان انگليسي در آئين نماز و مناجات، كميسيوني است كه از اعضاي انجمنهاي اسقفهاي كاتوليك در كشورهايي تشكيل شده است كه بر اساس آداب تعيين شده واتيكان از زبان انگليسي در آئين مناجات و نماز خود استفاده مي كنند.

هدف از تشكيل چنين كميسيوني آماده كردن ترجمه هاي انگليسي از كتابهاي مناجات و ديگر متون عبادي كاتوليك بر اساس دستورالعملهاي مقر پاپ است.

در طول اين نشست يك هفته اي اسقفهاي كاتوليك متوني كه در مراسم عشاي رباني مورد استفاده قرار مي گيرد را مورد بررسي قرار دادند. زماني كه اين نشست پايان يافت پيش نويس طرح ها براي انجمهاي اسقفهاي كاتوليك انگليس زبان ارسال شده و بررسي نهايي آن توسط مجمع نيايش الهي در رم صورت مي گيرد. انتظار مي رود ترجمه انگليسي كتابهاي نماز و دعا در سال 2008 به پايان رسد.

هدف "نيايش براي اتحاد مسيحيت" پايان يافت

پاپ به مناسبت هفته "نيايش براي اتحاد مسيحيت" كه از 28 دي ماه آغاز شد و تا 5 بهمن ماه ادامه داشت به زائران ميدان سنت پيتر گفت: دعا براي اتحاد مسيحيان بايد در راستاي هدف اصلي وحدت گرايي كليساهاي مسيحيت صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بنديكت شانزدهم گفت: امروزه هفته نيايش براي اتحاد مسيحيت به نقطه عطفي در محور وحدت گرايي كليساها تبديل شده و مسيحيان از فرقه هاي مختلف و سراسر دنيا براي تحقق چنين امري بر پايه يك متن انجيلي دعا مي كنند.

هفته نيايش براي اتحاد مسيحيت به نقطه عطفي در محور وحدت گرايي كليساها تبديل شده است رهبر كاتوليكهاي جهان

وي در سخنراني خود به كرات به موضوع هفته نيايش براي اتحاد مسيحيت كه از انجيل متي انتخاب شده اشاره كرد. در انجيل متي به نقل از حضرت عيسي (ع) آمده است: هركجا كه دو يا سه نفر به نام من جمع شوند، من در ميان آنها خواهم بود.( متي 18:20)

رهبر كاتوليكهاي جهان گفت: اين اظهارت مسيح، مسيحيان را ترغيب مي كند از خداوند درخواست كنند اتحاد كامل ميان آنها برقرار شود چرا كه مسيح (ع) نيز در شام آخر همين دعا را به درگاه خداوند كرد.

همچنين نخستين بخشنامه پاپي پس از 9 ماه درباره عشق الهي و عشق زميني منتشر شد.



بخشنامه پاپي سندي است كه به عنوان يك پيام معنوي به اسقفهاي سراسر دنيا ارسال مي شود و طي آن موضعگيري پاپ بنديكت شانزدهم به عنوان رهبر معنوي 2/1 ميليارد كاتوليك مشخص مي شود. متألهان سراسر دنيا اين متن را براي يافتن اشاراتي از جهت هاي آينده كليسا تحت رهبري بنديكت شانزدهم مورد بررسي قرار مي دهند.

پاپ 78 ساله آلماني در ديدار عمومي روزهاي چهارشنبه خود با زائران ميدان سنت پيتر درباره علت تأخير اولين بخشنامه پاپي كه عالي مرتبه ترين نوشته پاپ محسوب مي شود اظهار داشت اين امر به علت مشكلات ترجمه صورت گرفته است.

ژان پل دوم در طول 27 سال دوران پاپي خود 14 بخشنامه نوشته است كه چندين بخشنامه در ميان آنها به حقوق كارگران و رابطه ميان ابرقدرتها در طول جنگ سرد پرداخته اند؛ اولين بخشنامه پاپ فقيد تنها پنج ماه پس از انتخاب وي به عنوان پاپ صادر شد.

كاتوليكها و پروتستانهاي حامي زندگي در آمريكا تظاهرات كردند

گروه هاي حامي زندگي از جمله سازمانهاي كاتوليك و پروتستان 3 بهمن ماه در سراسر ايالات متحده به مناسبت سالروز قانوني شدن سقط جنين تظاهرات كردند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين تظاهرات ها از سوي انجمن تظاهرات براي حمايت به رياست "نيل گري " از زندگي صورت مي گيرد كه از سال 1973 در زمان تصويب قانون سقط جنين هر ساله برگزار شده است.

گري طي بيانيه اي ضمن دعوت از مقامات عاليرتبه ايالات متحده اظهار داشت: ما متعهد مي شويم در راستاي متوقف كردن قتل 4 هزار انساني كه هر روزه در سراسر جهان پيش از تولد كشته مي شوند، گام برداريم.

گروههاي حامي زندگي يادآور شده اند از زماني كه سقط جنين در آمريكا قانوني شد تاكنون 50 ميليون سقط جنين صورت گرفته است. اين تظاهرات كه امسال در سانفرانسيسكو با موضوع " قانون سقط قانون زندگي مردم ايالات متحده را نقض كرده است" برگزار مي شود و تاكنون حمايت چند نفر از قانونگذاران ايالات متحده ، شوراي تحقيق خانواده و انجمن زنان آمريكا را به خود جلب كرده است.

در سانفرانسيسكو كه در تظاهراتهاي سال گذشته 7500 نفر شركت كرده اند، سرين ام فاستر، رئيس فمنيستهاي حامي زندگي آمريكا، كشيش كلندر چايلدرنس، مدير شبكه آموزش زندگي و استوارت پاركر، بنيانگذار و رئيس ائتلاف مدني و تجديد آموزش به عنوان سه سخنراني اصلي حضور خواهند يافت. چايلدرنس و پاركر در سخنرانيهاي خود به ارائه ارقام نااميد كننده سقط جنين در ميان آفريقايي هاي آمريكايي كه 12 درصد از جميعت آمريكا را تشكيل مي دهند مي پردازند.

در لس آنجلس حاميان زندگي كاتوليك نيز در كليساي جامع اين شهر جمع شده و در در خيابانهاي لس آنجلس به تظاهرات پرداخته، و براي خاتمه دادن به سقط جنين دعا خواهند كرد.



تبعيض عليه روحانيون پروتستان ارتش آمريكا

به دنبال افزايش تبعيض ديني كه در نيروهاي مسلح ارتش امريكا عليه روحانيوني صورت مي گيرد كه به نام عيسي مسيح( ع) دعا مي كنند، يك روحاني ارتش از وزارت دفاع خواست به اين تبعيض پايان دهند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كشيش والتر بي جونز اظهار داشت: روحانيون بايد از اين آزادي برخوردار باشند كه به نام هر كسي كه سنت ديني آنها اقتضا مي كند اعم از الهه ها، قديسان يا پيامبران دعا كنند.

روحانيون بايد از اين آزادي برخوردار باشند كه به نام هر كسي كه سنت ديني آنها اقتضا مي كند، دعا كنند كشيش پروتستان ارتش آمريكا

اگرچه ارتش ايالات متحده به صورت آشكار دعاهاي فرقه اي را ممنوع نكرده است اما، برخي از منابع آگاه اظهار داشته اند از آنجا كه روحانيون مسيحي از فرقه پروتستان انجيلي به نام عيسي مسيح(ع) دعا مي كنند با تبعيض مواجه شده اند.

اين در شرايطي است كه "مارتا راد" از سخنگويان ارتش ايالات متحده بحث برانگيز بودن موضوع دعاهاي فرقه اي را در ارتش آمريكا و در ميان 2700 نفر روحاني اين ارتش تكذيب كرد.

وي گفت: در ارتش ايالات متحده به روحانيون توصيه مي شود، زماني كه در ميان عموم سخنراني مي كنند مخاطب خود را در نظر گرفته و به ديدگاه هاي تكثرگرايانه اي كه ممكن است در ميان مخاطبان وجود داشته باشد، توجه كنند.

رهبران ديني در سال نو بوديسم، كنفوسيوس و دائوئيسم بر ارزشهاي خانواده تأكيد كردند

پيروان آئين بوديسم، كنفوسيوس، دائوئيسم امروز 9 بهمن ماه (29 ژانويه) سال نو خود را جشن گرفتند، رهبران ديني هنگ كنگ نيز در آستانه سال نو پس از ارائه دعاي خير خود بر اهميت ترويج ارزشهاي خانواده و آموزش جوانان تأكيد كردند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، شش نفر از رهبران برجسته ديني هنگ كنگ در يك بيانيه مشترك در رابطه با شيوع مشكلات خانوادگي در اين كشور ابراز نگراني كرده و اظهار داشتند: خشونت، طلاق و اقدامات ناشايست بسياري خانواده هاي اين كشور را تحت تأثير قرار داده و اغلب افراد خانواده در اين كشور كوچك آسيايي از مشكلات عاطفي رنج مي برند.

رهبران معنوي هنگ كنگ در اين بيانه اظهار داشتند: ما اعتقاد داريم فضيلتي كه در فرهنگ و سنت چيني وجود دارد مي تواند هماهنگي خانواده را بنا كند و خانواده نيز جامعه را مي سازد. اما نسل جوان امروز از حس مسئوليت نسبت به خانواده و جامعه اي كه درآن زندگي مي كنند برخوردار نيستند.

رهبران ديني هنگ كنگ از گرايش جوانان به استفاده ناشايست از تكنولوژي اطلاعات و اينترنت ابراز تأسف كرده و اين امر را يك تهديد مهلك و خاموش توصيف كردند كه بر رفاه و آسايش خانواده تأثير مي گذارد.

اين بيانيه مشترك اديان به مناسبت سال نو پيروان آئين كنفوسيوسي، بوديسم، دائوئيسم از سوي رئيس مسيحي اچ كي سي سي، اسقف كاتوليك هنگ كنگ، رئيس انجمن فرهنگي مسلمانان چين، رئيس آكادمي كنفوسيوسي، رئيس انجمن تائوئيست هنگ كنگ و رئيس انجمن بوديست اين كشور امضاء شده است.