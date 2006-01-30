تشكيل هيئت امناء راهكاري براي ارتقاي فعاليتهاي هيئتهاي مذهبي است// آموزش مستمر مداحان بايد مورد توجه قرار گيرد

سيد محمد رضا ميرتاج الديني عضو كميسيون فرهنگي و كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: براي آنكه فعاليت هيئتهاي مذهبي ارزشمند، سازنده و همچنين به دور از هر گونه تحريف و بدعت باشد، مي بايست يك هيئت امنا تشكيل و بر فعاليتهاي مختلف هيئتها نظارت شود.

حجت الاسلام ميرتاج الديني با اعلام اينكه فعاليت مداحان از تأثيرگذاري بسياري برخوردار است، آموزش اين گروه را راهكاري ارزشمند براي ارتقاء دانش و معلومات آنها اعلام كرد و گفت: بحث آموزش و ارائه مباحث مختلف ديني، مذهبي و تاريخي و همچنين نحوه ارائه آنها از سوي مداحان، مي بايست در طول سال مورد توجه مسئولان باشد .

حجت الاسلام ميرتاج الديني در ادامه با تأكيد بر ضرورت سياستگذاري صحيح براي فعاليتهاي مداحان و هيئتهاي مذهبي، يادآورشد: در مورد رعايت موارد تعيين شده نيز مي بايست تأكيدات لازم وجود داشته و بر حسن اجراي آنها نظارت شود .

عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي بسيج نيروهاي ويژه و مشاهده مستقيم فعاليت هيئتهاي عزاداري توسط اين گروه را راهكاري ديگر براي آسيب زدايي از فعاليتها و اقدامات هيئتهاي مذهبي اعلام كرد و گفت: بي ترديد در مراسم ماه محرم مي بايست در مورد رعايت اصول و سنتهاي اصيل عزداري تأكيدات لازم وجود داشته باشد .

وي افزود: براي فرهنگسازي دقيق و ملزم كردن هيئتها به موارد تعيين شده، مي توان گروه هايي كه موارد را رعايت مي كنند مورد تشويق قرار داد و در مقابل گروه هايي كه تخلفاتي دارند را با تذكرات به مسير صحيح هدايت كرد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه بهتر است سياستگذاران امر از كلي گويي پرهيز كرده و جزئيات را به طور دقيق مطرح كنند، افزود: پرداخت و طرح مسائل به صورت جزئي و موردي از تأثيرگذاري بيشتري برخوردار است، كما اينكه مسئله قمه زني با طرح مشخص ، كاهش بسياري داشته است .

حجت الاسلام ميرتاج الديني با تأكيد بر اينكه موارد تخلف و ناشايست بايد به درستي بيان و بر لزوم ترك آنها تأكيد شود، گفت: ارتباط مستمر مسئولان دستگاه هاي مرتبط با مراسم عزاداري و همچنين اعلام موارد خاص به مسئولان هيئتها نقش مؤثري در كاهش آسيبهاي مختلف هيئتهاي مذهبي خواهد داشت .