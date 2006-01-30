مقابله با حملات ضد اسلامي به استراتژي ثابتي نياز دارد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دكتر محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف مصر گفت: به منظور مقابله با اهانت به اسلام و جلوگيري از تكرار آن در رسانه هاي غرب بايد راهي را پيش گرفت كه اساسي و اصولي بوده، هميشه بتوان از آن استفاده كرد و هنگام توهين به اسلام آن را به كار برد.

بر اساس گزارش خبرگزاري محيط، دكتر زقزوق اظهار داشت به منظور حل اين بحران سه راه حل پيشنهاد كرد تا به دنبال آن مسلمانان و مؤسسات اسلامي و اطلاع رساني هاي مختلف از آن آگاه شوند.

زقزوق با اشاره به راه حل اول گفت: در راه حل اول بايد استراتژي ثابت و دائمي به منظور مواجه شدن ومقابله با دشمني عليه اسلام، تهاجم و اهانت به ساحت نبوي داشت تا هر زمان كه اهانت به مقدسات ديني صورت گرفت از اين استراتژي استفاده كرد؛ اما بيان اين نكته ضروري است كه از زمان ظهور اسلام دشمني با اين دين ، حمله به آن و افترا به رسول اكرم(ص) وجود داشته است كه اين مسئله حقيقت و ريشه داري عميق اسلام را مطرح مي كند كه هميشه دفاع از حق وجود داشته است؛ حتي برخي از غربيها نيز به دشمني با اسلام اعتراف و در كتابها و سخنان خود آن را به وضوح مطرح مي كنند.

وي افزود: راه حل دوم اين است كه راهكارهاي فكري و انديشه اي براي انديشمندان، روشنفكران، هنرمندان و ديگر اقشار غربي مهيا كنيم تا حقيقت اسلام كشف و از راز و رمزهاي آن افشا شود.

محمود حمدي با ارائه پيشنهاد سوم تصريح كرد: ما بايد طرحهايي را به منظور شناخت اسلام با ترجمه كتابهاي مختلف و برگزاري گفتگو و همايش به غربيها ارائه دهيم تا مؤسسات تفكر اسلامي در آنجا بيدار شده و با مؤسسات ديني جهان اسلام همچون الازهر همكاري كنند.

دكتر زقزوق تأكيد كرد: اين حقيقتي است كه نبايد از آن غافل شد، به منظور از بين بردن و مبارزه با افكاري ضد اسلامي كه وجود دارد ابتدا بايد خود جوامع اسلامي را از اين تفكرات منفي خالي كرد و اعتدال و ميانه روي را كه نشانه چهره صحيح اسلام است در جوامع ديني پياده و سپس به اشاعه اسلام و ارائه چهره حقيقي اين دين در جهان غير اسلام اهتمام ورزيد.