گزارش تصويري / گوشه هايي از جشن بهار عيد چيني ها

جشن مردم چين در پكن

عيد بهار براي چيني ها همانند كريسمس براي اروپايي ها و عيد نوروز براي ايرانيان بسيار مهم است.





جشن چيني ها در آفريقاي جنوبي

عيد بهار براي مردم چين به معناي گردهمايي اعضاي تمام خانواده است، اما اين ايام براي رهبران دولتي چين، زمان فعاليت محسوب مي شود.

جشن در هنگ كنگ

"هو جين تائو" رئيس جمهوري چين به مناسبت اين جشن تاكيد كرد كه در زمينه هاي سرمايه، فنون و غيره كمك هاي بيشتري در اختيار كشاورزان گذاشته شود تا آنان در پيشرفت اقتصادي به منافع واقعي نائل آيند.

جشن چيني ها در جاكارتا پايتخت اندونزي

ترقه بازي يكي از سنت هاي قديمي چين است، مردم عادت دارند در جشن بهار در ميان صداي ترقه ها به بدرقه سال كهنه و پيشواز سال نو بروند.

جشن در هندوستان

در بيش از 20 سال اخير، رهبران نسل هاي مختلف چين در اين ايام براي گذراندن اين جشن به اتفاق مردم براي ابراز حمايت و تشويق توده هاي مردم عازم كارخانه ها و روستاها مي شوند.

جشن چيني ها در لندن

محتوي و روحيه گذراندن عيد بهار همانند يك شعر قديمي هزار ساله به رغم تحولات عصر بلاتغيير مانده است.