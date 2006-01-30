اخوان المسلمين مصر خواستار تحريم كالاهاي دانماركي و نروژي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،محمد مهدي عاكف در بيانيه خود اعلام كرد:" از ملتها و دولتهاي اسلامي و عربي مي خواهم كالاهاي دانماركي و نروژي را تحريم كنند و مواضع سختي در قبال به سخره گرفتن نمادها و سمبلهاي امت اسلامي و عربي دراين كشورها اتخاذ كنند.



رهبراخوان المسلمين به عنوان مطرح ترين جنبشهاي معارض دولت مصر، افزود: اهانت به ساحت رسول اسلام (ص) به بهانه آزادي بيان و انديشه، با همه عقائد آسماني درتضاد است.

از سوي ديگر، شوراي اداره اتحاديه كل اتاقهاي تجاري مصر به رياست خالد ابواسماعيل امروز دوشنبه تصميم گرفت خريد كالاهاي دانماركي را در اعتراض به اهانت نشريه هاي اين دو كشور به ساحت مقدس پيامبراسلام(ص) تحريم كند.



در بيانيه اين شورا آمده است :" اين جنايت به مقدسات مسلمانان اهانت كرد و روابط مستحكمي كه آنها را با فرهنگ هاي ديگر پيوند مي زند، در اين شرايط بسيار حساس بين المللي برهم زد."



روزنامه " جيلاندزبوستن دانمارك 30 سپتامبر 2005 ميلادي، 12 كاريكاتور توهين آميز منتشر كرد كه خشم و انزجار مسلمانان را در دانمارك و خارج اين كشور برانگيخت.



اين اقدام اهانت آميز را روزنامه "مگازنات" نروژ 10 ژانويه با انتشار مجدد اين كاريكاتورها به بهانه "آزادي بيان" منتشر كرد.

همچنين روز گذشته رسانه ها از تصميم ليبي براي تعطيل كردن سفارت خود در دانمارك در اعتراض به اقدام اهانت آميز رسانه اي در اين كشور به ساحت پيامبر اسلام (ص) خبر داد.