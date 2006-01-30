قرباني زمين هاي قرون وسطايي شديم/ فوتبال نبود ، گل بازي بود

عباس نواصرزاده سرپرست تيم فوتبال فولاد خوزستان كه پس از شكست مقابل نوژن ساري در چارچوب رقابتهاي جام حذفي با خبرنگار"مهر" گفت و گو مي كرد با بيان اين مطلب افزود : ما قبل از آغاز مسابقه هم نسبت به وضعيت زمين ورزشگاه متقي به ناظر و داور مسابقه اعتراض كرديم و خواستار لغو اين مسابقه شديم ولي گويا تنها با درخواست تيم هاي نورچشمي ، موافقت مي شود .

نواصرزاده اضافه كرد : بازي با تيم نوژن ساري فوتبال نبود و در زمين پر از گل ورزشگاه راه رفتن هم به سختي امكان پذير بود چه برسد به فوتبال بازي كردن . در اين زمين بازيكنان به جاي فوتبال ، گل بازي مي كردند .

سرپرست فولاد خوزستان اظهار داشت : ما در اين ديدار علاوه بر كيفيت بسيارنامطلوب زمين مسابقه با بدشانسي هم روبرو بوديم و چند موقعيت صد درصد ما به گل تبديل نشد و يكبار هم توپ به ديرك دروازه تيم نوژن برخورد كرد تا در نهايت در ضربات پنالتي بازي را واگذار كنيم .

وي در مورد داوري اين ديدار گفت : قضاوت آقاي ذهبي مشكلي نداشت و از نظر داوري لطمه نخورديم و تنها اين زمين نامساعد ورزشگاه بود كه باعث شد در اين ديدار متحمل شكست شويم و از دور رقابتهاي جام حذفي كنار برويم .