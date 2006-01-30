”كرسنت” چرا و چگونه منعقد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، كشور امارات به دنبال تاسيس يكي از نيروگاههاي خود قرارداد واردات يا خريد گاز از ايران به ميزان 500 ميليون متر مكعب در روز را نهايي كرد تا بتواند از سال 2005 ميلادي نسبت به تامين گاز اين نيروگاه تازه تاسيس خود نگراني نداشته و كشورهاي همسايه خود را مسئول تامين اين نيروگاه بكند .

براساس مذاكرات انجام شده ، مقرر شد كشور امارات دراين سال خريد 500 ميليون متر مكعب گاز را از ايران آغاز كرده و اين ميزان را به تدريج به 800 ميليون متر مكعب در روز افزايش دهد .

ايران براي صادرات گاز خود به كشور امارات قراردادي را با شركتي به نام "كرسنت " منعقد كرد تا خط لوله صادراتي خود را به اين كشور احداث كند كه بدين ترتيب روزانه 500 ميليون متر مكعب گاز با انجام طرح توسعه ميدان نفتي سلمان صادر مي شود .

اما مجري پروژه سلمان در اين باره معتقد است : گاز ميدان سلمان ازطريق سكوي مبارك به كشور امارات متحده عربي و از آنجا نيز با خط لوله كه قرار است توسط شركت كرسنت ايجاد شود گاز به امارات مي رسد .

شركت پترو ايران به عنوان مجري طرح توسعه سلمان تا پايان آوريل سال 2006 كليه تعهدات خود را در طرح سلمان پايان خواهد رسانيد .

درحالي كه مذاكرات ايران براي صادرات گاز ايران به امارات به عنوان يكي از اولين قراردادهاي ايران با اين كشور درچند سال اخير از وضعيت بهتري در مقايسه با ديگر قراردادهاي صادراتي گاز ايران برخوردار بوده است اما كشور آمريكا هر روز بر فشار خود بر انجام نشدن اين پروژه مي افزود .

اين گزارش اضافه مي كند: در هر حال پروژه صادرات گاز ايران به امارات هر چقدر هم در اجرا با موفقيت هايي در مقايسه با ديگر پروژه ها برخوردار بوده است اما بيانات رييس ديوان كل محاسبات كشور مبني بر تبديل شدن اين پروژه به يكي از بزرگترين پرونده هاي اقتصادي ايران به مانعي بزرگ در عملي شدن دومين قرارداد صادرات گاز ايران تبديل شد و اين پروژه را با تاخير بسيار روبرو كرد .

به عبارتي ديگر شايد اين پروژه نيزهمانند پروژه صادرات گاز ايران به هند به پروسه اي 10 ساله تبديل شود.

مدير عامل سازمان ديوان محاسبات ، ثابت بودن قيمت گاز را در 7 سال اول اين پروژه از مهمترين عوامل در ايجاد يك ضرر بزرگ بري ايران عنوان كرده و افزوده است : در حالي كه امروزه قيمت گاز همگام و حتي بيشتر ازقيمت نفت رو به افزايش است و گاز تعيين كننده قيمت هر بشكه نفت است درنتيجه چطور در 7 سال اول گاز با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعيين مي گردد.

به گزارش مهر ”دانا گاز“ شركت معروف اماراتي كه در ماههاي اخير يكي از خبرسازترين شركت هاي عربي بوده ارتباط تنگاتنگي با قرارداد ”كرسنت“ دارد ارتباطي كه هنوز به طور دقيق در خصوص آن اخباري منتشر نشده است.

در خصوص دانا گاز همين را بايد گفت كه بلافاصله بعد از شروع پذيره نويسي اين شركت نه تنها اعراب حاشيه نشين خليج فارس كه سرمايه داران ايراني نيز براي خريد سهام آن ساعتها وقت خود را پشت درهاي بسته بانك هاي عربي تلف كردند.

در هر حال بايد گفت يكي ازمهمترين عواملي كه هميشه در قراردادهاي صادراتي گاز ايران به كشورهاي همسايه مد نظر بوده و هست تعيين قيمت گاز صادراتي ايران است چرا كه هميشه در اين قراردادها پايين بودن قيمت گاز مورد انتقاد بوده است و اين حتي به نقطه ضعفي براي ايران در مذاكرات تبديل شده است .

از سوي ديگر بايد گفت هر چقدر تيم مذاكره كننده ايراني بتواند در مذاكرات صادرات گاز ايران قوي تر و با اعتماد به نفس بيشتري حاضر شود ديگر ايران با چنين مشكلاتي در صادرات گاز خود مواجه نمي شود. چرا كه هم اكنون قراردادهاي صادرات گاز ايران با دومانع بزرگ يعني نحوه انعقاد قراردادها و تعيين قيمت گاز صادراتي مواجه هستند كه حل اين مشكلات و پيش رفتن مناسب وضعيت قرارداد و پروژه به تيم مذاكره كننده نياز دارد .