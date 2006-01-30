ايران سي و هشتمين صادر كننده بزرگ جهان در پنج سال گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از آنكتاد، ايران طي پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه 31 ميليارد و 880 ميليون دلار صادرات كالا و خدمات داشته است.

بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ صادرات در سطح جهان در رتبه سي و هشتم، در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبه سوم، و در ميان كشورهاي در حال توسعه در رتبه هفدهم قرار گرفته است.

بنابر اعلام آنكتاد، در طي پنج سال گذشته آمريكا بزگترين صادر كننده در سطح جهان بوده است و ميانگين صادرات سالانه اين كشور به 749 ميليارد دلار رسيده است.

پس از آمريكا، نيز كشورهاي آلمان با ميانگين صادرات سالانه 679 ميليارد دلار، ژاپن با 471، چين با 437، فرانسه با 386، انگلستان با 304، هلند با 294، ايتاليا با 291، بلژيك با 255، و هنگ كنگ با 223 ميليارد دلار به ترتيب ديگر صادر كنندگان بزرگ جهان در پنج سال گذشته بوده اند.

در سطح خاورميانه نيز كشور عربستان سعودي با ميانگين صادرات سالانه 83 ميليارد دلار بزرگترين صادر كننده بوده است و پس از اين كشور نيز به ترتيب كشورهاي امارات با 56 ميليارد دلار، تركيه با 46، ايران با 32، كويت با 20، قطر با 13، عراق با 11، عمان با 11، بحرين با 6، سوريه با 5، و اردن با 3 ميليارد دلار در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

اين گزارش مي افزايد، مجموع صادرات كشورهاي توسعه يافته جهان طي پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه 4 تريليون و 615 ميليارد دلار و صادرات كشورهاي در حال توسعه جهان نيز 2 تريليون و 279 ميليارد دلار بوده است.

سازمان كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل همچنين ميانگين صادرات سالانه اسپانيا را طي پنج سال گذشته 150 ميليارد دلار، سوئد 101، سوئيس 100، مكزيك 165، تايوان 143، كره جنوبي 193، سنگاپور 144، و روسيه 134 ميليارد دلار اعلام كرده است.